استُشهد فتى فلسطيني وأُصيب آخران الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوة عسكرية بلدة كفر دان، غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وفق تلفزيون فلسطين (حكومي).

وقال التلفزيون: "استشهاد فتى برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين"، مشيراً إلى أنه أُصيب بجراح خطيرة خلال مواجهات شهدتها البلدة بالتزامن مع اقتحامها من القوات الإسرائيلية، قبل أن يُفارق الحياة.

وأشار التلفزيون إلى اندلاع "مواجهات عنيفة عقب تصدي الشبان لاقتحام الاحتلال".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن وسام بكر مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، تأكيده "استشهاد شاب وإصابة آخرَيْن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر دان".

وأضاف أن "الفتى عُدي طراد صلاح (17 عاماً)، استُشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس".

ووفق الوكالة فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت منزلَي ذوي فلسطينيَّيْن قتلهما الجيش الإسرائيلي الأربعاء، بعد قتلهما ضابطاً إسرائيلياً قرب حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين.