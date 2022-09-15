سياسة
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أردوغان يزور أوزبكستان والولايات المتحدة
أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية توجُّه الرئيس التركي إلى أوزبكستان الخميس للمشاركة ضيف شرف في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون. كذلك سيتوجه أردوغان عقب القمة إلى مدينة نيويورك للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ77.
أردوغان يزور أوزبكستان والولايات المتحدة
سيعقد أردوغان لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش وعدد من نظرائه ورؤساء الحكومات / AA
15 سبتمبر 2022

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة أوزبكستان ومن ثم الولايات المتحدة في الفترة بين 15 و22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأربعاء فإن أردوغان سيتوجه إلى أوزبكستان غداً تلبية لدعوة نظيره شوكت ميرضيايف، للمشاركة ضيف شرف في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون يومي الخميس والجمعة.

وأضاف البيان أن تركيا، التي أصبحت "شريكاً محاوراً" في المنظمة اعتباراً من 2012، تشارك في القمة على مستوى رئيس البلاد للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن يدلي أردوغان بخطاب في جلسة القمة يوم الجمعة وأن يعقد سلسلة لقاءات ثنائية على هامشها.

وسيتوجه الرئيس التركي عقب القمة إلى نيويورك الأمريكية، للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ77، حيث من المرتقب أن يدلي بكلمة في يومها الأول بتاريخ 20 سبتمبر.

ومن المرتقب أن يعقد أردوغان لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش وعدد من نظرائه ورؤساء الحكومات.

وخلال زيارته للولايات المتحدة بين 17 و22 سبتمبر، من المتوقع أن يلتقي أردوغان ممثلي المنظمات المدنية التركية في أمريكا، وأن يشارك في فعالية ينظمها مجلس العمل التركي الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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