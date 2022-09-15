سياسة
3 دقيقة قراءة
سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة في الولايات المتحدة وبريطانيا
بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية اقتراب العالم من القضاء على فيروس كورونا، كشفت مصادر طبية انتشار متحور جديد للفيروس بشكل سريع، في عدة دول حول العالم، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا. وتتصاعد المخاوف مع ارتفاع عدد الحالات.
سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة في الولايات المتحدة وبريطانيا
سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة بالولايات المتحدة وبريطانيا / Reuters
15 سبتمبر 2022

بدأت سلالة جديدة من فيروس كورونا في الانتشار في عدة دول حول العالم.

أثار هذا الانتشار السريع لا سيّما في الولايات المتحدة وبريطانيا، قلقاً ومخاوف متنامية في العالم.

وفي هذا السياق، قال موقع "ساينس ألرت" إن BA.4.6 متغير فرعي من فيروس كوفيد، واكتسب زخماً سريعاً في الولايات المتحدة، وينتشر في المملكة المتحدة.

وأشارت أحدث وثيقة حول متغيرات كوفيد من وكالة الأمن الصحي البريطانية، إلى أن متحور BA.4.6 شكّل نحو 3.3% من العينات في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري. وسرعان ما ارتفع عدد الحالات منذ ذلك الحين ليشكل نحو 9%.

أما في الولايات المتحدة، فوفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن BA.4.6 يمثل الآن أكثر من 9% من الحالات الأخيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كما رُصد المتغير في عديد من البلدان الأخرى حول العالم.

وقال "ساينس ألرت" إن المتغير الجديد لا يبدو أنه يسبب أعراضاً حادة من المرض رغم أنه قد يكون أكثر قدرة على التهرب من الجهاز المناعي، مقارنة بالمتغيرات السابقة.

فيما ذكرت جامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين تلقوا ثلاث جرعات من لقاح كوفيد الأصلي "فايزر" ينتجون أجساماً مضادة أقل استجابة لـBA.4.6 مقارنة بـBA.4 أو BA.5. وهو أمر يثير القلق لدى العلماء.

يأتي هذا الإعلان تزامناً مع تأكيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أن العالم اقترب أكثر من أي وقت مضى من القضاء على وباء كوفيد-19 الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

وحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخُصص لوباء كوفيد-19 فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الأسبوع الممتد من 29 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل إلى حوالى 4.2 مليون إصابة جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us