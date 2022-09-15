سياسة
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إصابة الرئيس الأوكراني بجروح "طفيفة" في حادثة سير
أصيب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجروح خفيفة إثر حادثة اصطدام سيارته بمركبة خاصة اليوم الخميس.
إصابة الرئيس الأوكراني بجروح "طفيفة" في حادثة سير
إصابة الرئيس الأوكراني بجروح "طفيفة" في حادث سير / Reuters
15 سبتمبر 2022

تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس لحادثة سير في العاصمة كييف، لكنه لم يصب بجروح خطيرة، حسبما نقل مسؤول محلي.

وقال سيرجي نيكيفوروف المتحدث الإعلامي باسم الرئيس، في تغريدة، إن مركبة خاصة اصطدمت بسيارة زيلينسكي وسيارات حراسته الشخصية.

وأضاف أن سائق السيارة الخاصة نُقل إلى المستشفى بعدما قدم له المسعفون المرافقون لموكب زيلينسكي مساعدة طبية طارئة.

وأشار نيكيفوروف إلى أن زيلينسكي "لم يصب بجروح خطيرة" في الحادث، موضحاً أن التحقيق في سبب الحادث "جارٍ".

ويوم أمس الأربعاء زار الرئيس زيلينسكي مدينة إزيوم الواقعة في منطقة خاركيف شرقي البلاد، عقب استعادتها مؤخراً من القوات الروسية.

واتخذت القوات الأوكرانية المتواجدة في خاركيف تدابير أمنية "مشددة" قبل وصول زيلينسكي إلى المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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