تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس لحادثة سير في العاصمة كييف، لكنه لم يصب بجروح خطيرة، حسبما نقل مسؤول محلي.

وقال سيرجي نيكيفوروف المتحدث الإعلامي باسم الرئيس، في تغريدة، إن مركبة خاصة اصطدمت بسيارة زيلينسكي وسيارات حراسته الشخصية.

وأضاف أن سائق السيارة الخاصة نُقل إلى المستشفى بعدما قدم له المسعفون المرافقون لموكب زيلينسكي مساعدة طبية طارئة.

وأشار نيكيفوروف إلى أن زيلينسكي "لم يصب بجروح خطيرة" في الحادث، موضحاً أن التحقيق في سبب الحادث "جارٍ".

ويوم أمس الأربعاء زار الرئيس زيلينسكي مدينة إزيوم الواقعة في منطقة خاركيف شرقي البلاد، عقب استعادتها مؤخراً من القوات الروسية.

واتخذت القوات الأوكرانية المتواجدة في خاركيف تدابير أمنية "مشددة" قبل وصول زيلينسكي إلى المنطقة.