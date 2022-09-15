بعد الفيلم الترويجي الذي صدر مؤخراً للتعاون بين شركة "توغ" (TOGG) و"شركة الشحن التركية" (Turkish Cargo)، ووثّق الرحلة التي بدأت في مطار إسطنبول وصولاً إلى الأرجنتين، كُشف عن سبب وجود السيارة الوطنية TOGG على الجانب الآخر من العالم.

وبينما تستمر إثارة العد التنازلي للسيارة المحلية TOGG، التي تنتظر تركيا بفارغ الصبر نزولها على الطرق في الأشهر الأولى من عام 2023، جذبت سيارة تركيا الكهربائية الأنظار إليها من خلال المنشور الذي نشرته على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الشركة على حسابها الرسمي على موقع تويتر: "نحن نقف وراء كلمتنا في الثلج والشتاء والطين، إذا لزم الأمر، على الجانب الآخر من العالم". وأردفت: "لقد نقلنا جهاز TOGG الذكي الخاص بنا مع شركة الشحن التركية إلى أقرب نقطة من القطب الجنوبي، إلى مركز الاختبار المعتمد في أوشوايا بالأرجنتين لمواصلة اختبارات الشتاء".

اختبارات الثلج والجليد

بينما تستمر الاختبارات الناجحة للسيارة الكهربائية المحلية والوطنية TOGG من خلال العمل في جميع الظروف في جميع أنحاء العالم، نُقل طراز SUV من TOGG إلى بيئة ثلجية وجبلية بالقرب من القطب الجنوبي على متن طائرة شحن تركية.

وجرى إرسال جهاز TOGG الذكي، الذي يواصل اختبارات الطريق والسلامة والأداء والمدى والبطارية في مراكز الاختبار المعتمدة في أجزاء مختلفة من العالم، إلى مركز الاختبار المعتمد في الأرجنتين Tierra del Fuego لإجراء اختبارات الشتاء في ظروف قاسية لاختبار قدرته على التحمل في الثلج والوحل والبرد.

يذكر أن جولة الاختبارات الجديدة في أوشوايا، أقرب نقطة إلى القطب الجنوبي، تأتي بعد الاختبارات التي أجريت بنجاح في بيئة ثلجية بداية عام 2022 ، وبعد مشاركتها أيضاً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2022.

تعاون مع شركة الخطوط الجوية التركية

من أجل استمرار اختباراتنا الشتوية، وقّعت شركة TOGG على تعاون قوي مع شركة الخطوط الجوية التركية (THY) لنقل طرازاتها إلى مركز اختبار معتمد حول العالم.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية البروفيسور أحمد بولات: "نحتفل بالأداء الناجح لجهاز TOGG الذكي الذي يعد المشروع الأكثر طموحاً لبلدنا من حيث الوصول إلى أهدافه المستقبلية في الاختبارات الدولية".

وتابع بولات: "بمسؤولية كونها الناقل الوطني وقوة كونها شركة الطيران التي تطير إلى معظم البلدان في العالم، نحن فخورون بقدرتنا على توصيل السيارات التركية والصادرات التكنولوجية لبلدنا إلى جميع أنحاء العالم ".

وعن التعاون القوي بين الشركتين الوطنيتين، صرح الرئيس التنفيذي لشركة TOGG محمد كرجان كاراكاش قائلاً: "منذ اليوم الأول الذي انطلقنا فيه، نعمل بمبدأ اختيار شركائنا التجاريين من أفضل ما في بلدنا و العالم".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الشحن التركية، التي نقلت سيارات TOGG إلى معرض CES الذي أقيم في لاس فيغاس في الفترة من 5 إلى 8 يناير الماضي، تستخدم معدات خاصة للمنتجات التي تتطلب عمليات نقلها أقصى درجات العناية والدقة، وتراقب كل حركة للبضائع القيمة في غرف الشحن الحساسة بكاميرات موجودة في وحول مرافق التخزين.

فيما تعد علامة تركيا التجارية الأبرز عالمياً في عالم النقل الجوي، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال نقل البضائع الخاصة، من بين الخيارات الأولى للشركات العالمية التي تبحث عن شركاء أعمال موثوق بهم مع حلولها الفريدة.

سيارة تركيا الوطنية

في ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال سنوات، وتحديداً في الربع الأول من العام القادم.

و"توغ" (TOGG)، التي ستُطرح للبيع في عام 2023، ستفتتح مصنعها الحديث والفريد من نوعه بولاية بورصة في ذكرى مئوية تأسيس الجمهورية التركية التي تصادف يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وجرى تصميم وتطوير TOGG لتكون سيارة كهربائية بالكامل منذ الولادة، ويصل مداها بالشحنة الواحدة إلى 500 كيلومتر. ما يعني أن TOGG، التي سيصل شحن بطاريتها إلى 80% في أقل من 25 دقيقة، ستتيح لسائقيها السفر لمسافات طويلة بسعر مناسب بفضل ميزة الشحن السريع.

فيما وصفها كاراكاش قائلاً: "ليست سيارة وحسب، بل ستكون حاسوباً يمشي". فإلى جانب نظام القيادة الذاتي، ستتمكن السيارة من الحصول على التحديثات عن طريق الاتصال بالإنترنت، كما يمكن إجراء التدخل عن بُعد في حالة الفشل.

ويُنتظر أن تصنع الشركة 175 ألف سيارة سنوياً. وفي حين سيكون تركيز البيع في السوق المحلية أولاً، سيكون الانفتاح على السوق الدولي بعد عامين، أي في 2025.