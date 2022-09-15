سياسة
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أذربيجان: ارتفاع عدد شهداء الجيش إلى 71 في الاشتباكات مع أرمينيا
ارتفعت حصيلة شهداء الجيش الأذربيجاني نتيجة الاشتباكات العنيفة مع القوات الأرمينية في المناطق الحدودية إلى 71 جندياً. وكانت وزارة الدفاع حمّلت في وقت سابق لإدارة العسكرية والسياسية لأرمينيا مسؤولية هذه الاستفزازات.
أذربيجان: ارتفاع عدد شهداء الجيش إلى 71 في الاشتباكات مع أرمينيا
أذربيجان: ارتفاع عدد شهداء الجيش إلى 71 في الاشتباكات مع أرمينيا / AA
15 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، ارتفاع شهداء الجيش إلى 71 جندياً في الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا.

وأضافت في بيان لها الخميس أن "عدد شهداء الاشتباكات الناجمة عن الاستفزازات الأرمينية منذ 12 سبتمبر/أيلول الجاري، ارتفع إلى 71".

والاثنين أعلنت الوزارة اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

وقالت في بيان: "تعرضت المواقع على جهة قرى زيلك ويليجة ويوكاري أيرم في كلبجر لهجوم بمدفعية من طراز دي 20، ودي 30".

وأكدت استمرار الهجمات والاستفزازات التي تنفذها القوات الأرمينية بالمدفعية والأسلحة الثقيلة الأخرى في المناطق الحدودية على الرغم من دعوات المجتمع الدولي والاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار.

وشددت على أن المسؤولية الكاملة عن تصعيد الوضع تقع على عاتق الإدارة العسكرية والسياسية لأرمينيا.

ولفتت الوزارة إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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