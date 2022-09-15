قالت وزارة الخارجية الروسية الخميس إنه إذا قررت الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى من منظومات "هيمارس" الأمريكية الصنع التي تستخدمها أوكرانيا فإنها ستتجاوز "الخط الأحمر" وتصبح "طرفا في الصراع".

وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحفية أن روسيا "تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها".

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أكدت الخميس، أن القوات الأوكرانية تواصل إحكام قبضتها على المناطق المحررة حديثاً في منطقة خاركيف أوبلاست.

وأضافت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية على تويتر أن القوات الروسية انسحبت بشكل كبير من المنطقة الواقعة غرب نهر أوسكيل.

وتابعت قائلة إن العتاد عالي القيمة الذي تخلّت عنه القوات الروسية المنسحبة يتضمن معدات أساسية في أسلوب الحرب الروسي الذي يركز على المدفعية.