سياسة
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موسكو: إرسال أمريكا صواريخ بعيدة المدى إلى كييف يتجاوز "الخط الأحمر"
انتقدت روسيا قرار الولايات المتحدة بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى من منظومات "هيمارس" أمريكية الصنع، والتي تستخدمها أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وقالت إنها بذلك ستتجاوز "الخط الأحمر".
موسكو: إرسال أمريكا صواريخ بعيدة المدى إلى كييف يتجاوز "الخط الأحمر"
موسكو: إرسال أمريكا صواريخ بعيدة المدى إلى كييف يتجاوز "الخط الأحمر"
15 سبتمبر 2022

قالت وزارة الخارجية الروسية الخميس إنه إذا قررت الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى من منظومات "هيمارس" الأمريكية الصنع التي تستخدمها أوكرانيا فإنها ستتجاوز "الخط الأحمر" وتصبح "طرفا في الصراع".

وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحفية أن روسيا "تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها".

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أكدت الخميس، أن القوات الأوكرانية تواصل إحكام قبضتها على المناطق المحررة حديثاً في منطقة خاركيف أوبلاست.

وأضافت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية على تويتر أن القوات الروسية انسحبت بشكل كبير من المنطقة الواقعة غرب نهر أوسكيل.

وتابعت قائلة إن العتاد عالي القيمة الذي تخلّت عنه القوات الروسية المنسحبة يتضمن معدات أساسية في أسلوب الحرب الروسي الذي يركز على المدفعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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