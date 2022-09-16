سياسة
2 دقيقة قراءة
تركتهم يواجهون الموت.. الاتحاد الأوروبي يدعو أثينا للتحقيق بمقتل 6 مهاجرين
دعا الاتحاد الأوروبي اليونان إلى فتح تحقيق في مصرع 6 مهاجرين بينهم 5 أطفال، بعدما دفعتهم اليونان من مياهها الإقليمية إلى قبالة سواحل ولاية موغلا التركية في بحر إيجة، حسب مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي.
تركتهم يواجهون الموت.. الاتحاد الأوروبي يدعو أثينا للتحقيق بمقتل 6 مهاجرين
الاتحاد الأوروبي يدعو أثينا للتحقيق بمقتل 6 مهاجرين - أرشيفية / Others
16 سبتمبر 2022

دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق في مصرع 6 مهاجرين بينهم 5 أطفال، في بحر إيجة بعدما دفعتهم اليونان من مياهها الإقليمية.

جاء ذلك في معرض رد مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، على سؤال لمراسل الأناضول حول مصرع 6 مهاجرين غير نظاميين (رضيعان وامرأة و3 أطفال)، بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت قبالة سواحل ولاية موغلا التركية في بحر إيجة.

وأعرب مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن حزنهم إزاء مصرع المهاجرين غير النظاميين، مشدداً على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة "من أجل الحيلولة دون وقوع كوارث كهذه التي أبلغت عنها تركيا."

وطالب المكتب الأوروبي الدول الأعضاء وكافة الأطراف المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، بالتنسيق فيما بينها والامتثال للقوانين المتعلقة بإنقاذ جميع المستنجدين في عرض البحر خلال أقصر وقت.

وأكد أن المفوضية الأوروبية تنتظر من السلطات المحلية فتح تحقيق للكشف عن الحقائق ومتابعة الأخطاء وتحري الاتهامات كافة.

يأتي هذا بعد انتقاد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مصرع المهاجرين الـ6.

من جهته، أعرب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تغريدة، عن "حزنه العميق" لوفاة شقيقين يبلغان من العمر 9 أشهر و4 أعوام خلال عبورهما بقارب كان متجّهاً من لبنان إلى إيطاليا، محمّلاً اليونان وأوروبا المسؤولية عن مقتلهما.

والثلاثاء، لقي 6 مهاجرين مصرعهم بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت في بحر إيجة، فيما أنقذ خفر السواحل التركي 73 مهاجراً ولا يزال البحث متواصلاً عن 5 مفقودين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us