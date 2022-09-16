دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق في مصرع 6 مهاجرين بينهم 5 أطفال، في بحر إيجة بعدما دفعتهم اليونان من مياهها الإقليمية.

جاء ذلك في معرض رد مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، على سؤال لمراسل الأناضول حول مصرع 6 مهاجرين غير نظاميين (رضيعان وامرأة و3 أطفال)، بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت قبالة سواحل ولاية موغلا التركية في بحر إيجة.

وأعرب مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن حزنهم إزاء مصرع المهاجرين غير النظاميين، مشدداً على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة "من أجل الحيلولة دون وقوع كوارث كهذه التي أبلغت عنها تركيا."

وطالب المكتب الأوروبي الدول الأعضاء وكافة الأطراف المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، بالتنسيق فيما بينها والامتثال للقوانين المتعلقة بإنقاذ جميع المستنجدين في عرض البحر خلال أقصر وقت.

وأكد أن المفوضية الأوروبية تنتظر من السلطات المحلية فتح تحقيق للكشف عن الحقائق ومتابعة الأخطاء وتحري الاتهامات كافة.

يأتي هذا بعد انتقاد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مصرع المهاجرين الـ6.

من جهته، أعرب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تغريدة، عن "حزنه العميق" لوفاة شقيقين يبلغان من العمر 9 أشهر و4 أعوام خلال عبورهما بقارب كان متجّهاً من لبنان إلى إيطاليا، محمّلاً اليونان وأوروبا المسؤولية عن مقتلهما.

والثلاثاء، لقي 6 مهاجرين مصرعهم بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت في بحر إيجة، فيما أنقذ خفر السواحل التركي 73 مهاجراً ولا يزال البحث متواصلاً عن 5 مفقودين.