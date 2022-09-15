سياسة
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بإمكانات وطنية.. تركيا تنتج "مارلين سيدا" أول مركبة بحرية مسيّرة
في إطار سعيها للاعتماد على الذات بما يخص الصناعات الدفاعية كشفت تركيا عن إنتاج "مارلين سيدا" التي أصبحت أول مركبة بحرية مسلحة غير مأهولة قادرة على خوض الحروب الإلكترونية في العالم، وفق رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.
بإمكانات وطنية.. تركيا تنتج "مارلين سيدا" أول مركبة بحرية مسيّرة
تركيا تنتج "مارلين سيدا" أول مركبة بحرية مسيرة / AA
15 سبتمبر 2022

كشف رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية، إسماعيل دمير، عن أول "مركبة بحرية مسلحة دون قائد" تدخل أسطول البحرية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الخميس، عن المنتج الجديد لصناعة الدفاع التركية.

وقال دمير: "بعد المُسيّرات الجوية التي أظهرت قدرتها على تغيير قواعد اللعبة في الميدان، تقدم تركيا أيضاً مركباتها البحرية المسلحة غير المأهولة".

وأضاف أن "MARLIN SİDA (مارلين سيدا) أصبحت أول مركبة بحرية مسلحة غير مأهولة قادرة على خوض الحروب الإلكترونية في العالم".

وأشار إلى أن المركبة استوحت اسمها من سمكة مارلين التي تمتلك قدرة على الحركة بسرعة كبيرة في البحار المفتوحة.

ومن المقرر استخدام المركبة "مارلين سيدا" في عمليات الحرب البحرية بغرض الدفاع والهجوم في الشواطئ والبحار المفتوحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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