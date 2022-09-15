سياسة
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الرئيس الروسي يلتقي نظيره الصيني في سمرقند ويشددان على وحدة مصالح البلدين
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، نظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكية، حيث أكدا وحدة مصالح البلدين في العديد من القضايا الدولية.
الرئيس الروسي يلتقي نظيره الصيني في سمرقند ويشددان على وحدة مصالح البلدين
بوتين يلتقي نظيره الصيني في سمرقند ويؤكدان وحدة مصالح البلدين / AFP
15 سبتمبر 2022

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، نظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند الأوزبكية.

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان، أن الرئيس بوتين عقد مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني على هامش قمة منظمة شنغهاي.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس بوتين التزام موسكو مبدأ "الصين الواحدة"، مندداً بـ"الاستفزازات" الأمريكية في تايوان، وفق وكالة "تاس" المحلية.

وأضاف: "نقدر موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية".

بدوره، قال الرئيس الصيني إن بلاده مستعدة للتعاون مع موسكو للعمل على استقرار العالم "المتغير".

وأضاف: "نحن على استعداد للتعاون مع زملائنا الروس لوضع نموذج لقوة عالمية مسؤولة، ولعب دور ريادي لدفع العالم المتغير نحو تنمية إيجابية مستدامة"، وفق الوكالة.

كما قال شي إنه يتعين على الجانبين تعزيز التنسيق والتعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف لحماية المصالح الأمنية.

وأضاف أن الصين ستعزز تعاونها مع روسيا في التجارة والزراعة.

ويعد هذا اللقاء المباشر الأول للرئيسين منذ أولمبياد بكين التي عقدت في فبراير/شباط من العام الجاري.

وتستضيف سمرقند قمة المنظمة يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الجاري، بحضور رؤساء دول ومراقبين.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في يونيو/حزيران 2001، ثماني دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان، بينما نالت تركيا صفة "شريك في الحوار" ضمن المنظمة عام 2012.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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