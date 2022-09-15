التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على هامش مشاركته في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقدة في العاصمة الأوزبكية سمرقند.

وعلى هامش القمة، التقى أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في سمرقند، حيث جرى اللقاء بعيداً عن وسائل الإعلام، وذلك على هامش مشاركته كضيف شرف في أعمال القمة.

بدوره، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن شريف سيلتقي الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش القمة.

وعلى هامش مشاركته بأعمال القمة، زار الرئيس التركي ضريح "الخضر" في سمرقند الأوزبكية.

وفي وقت سابق الخميس، حطّت طائرة أدروغان في مطار سمرقند، حيث كان في استقباله لدى وصوله المطار، رئيس وزراء أوزبكستان عبدالله أريبوف ونائبه جامشيد خوجه ييف والسفير التركي لدى طشقند أولغون بيكار ومسؤولون آخرون.

ويرافق الرئيس أردوغان، عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والطاقة فاتح دونماز، والمالية نور الدين نباتي، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

كما يضم الوفد المرافق للرئيس التركي، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك.

يُذكر أن تركيا أصبحت "شريكاً محاوراً" في المنظمة اعتباراً من 2012، وتشارك في القمة على مستوى رئيس البلاد للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن يدلي أردوغان بخطاب في جلسة القمة غداً الجمعة، ويعقد سلسلة لقاءات ثنائية على هامشها.

وتستضيف سمرقند قمة المنظمة يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الجاري، بحضور رؤساء دول ومراقبين.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في يونيو/حزيران 2001، ثماني دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان.