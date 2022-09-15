سياسة
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إصابة إسرائيلي في إطلاق نار جنوبي الضفة الغربية
أعلنت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية في بيان إصابة إسرائيلي يبلغ من العمر 20 عاماً إثر إطلاق نار قرب مستوطنة "كرميئيل" جنوبي الضفة، فيما تجري السلطات بحثاً شاملاً في المنطقة عن منفذ العملية.
إصابة إسرائيلي في إطلاق نار جنوبي الضفة الغربية
إصابة إسرائيلي إثر إطلاق نار جنوبي الضفة والسلطات تلاحق الفاعل - أرشيفية  / Others
15 سبتمبر 2022

أصيب إسرائيلي، الخميس، بجروح متوسطة إثر إطلاق نار في مستوطنة "كرميئيل" جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت نجمة داوود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية) في بيان: "جرى تلقي بلاغ عن حادث إطلاق نار في مستوطنة الكرميئيل (جنوب)".

وأضافت: "التقارير الأولية تفيد بأنّ هناك مصاباً يبلغ من العمر 20 عاماً في حالة متوسطة، إثر تعرضه لإطلاق نار".

فيما قالت قناة "كان" الرسمية، إنّ قوات إسرائيلية، تجري بحثاً شاملاً في المنطقة عن منفذ عملية إطلاق النار، وطالبت الإسرائيليين في مستوطنة "كرميئيل" بإغلاق منازلهم، خشية تنفيذ المهاجم عملية أخرى.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، أنّ منفذ العملية فرّ من مكان الحدث، وما زال البحث عنه مستمراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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