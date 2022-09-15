أصيب إسرائيلي، الخميس، بجروح متوسطة إثر إطلاق نار في مستوطنة "كرميئيل" جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت نجمة داوود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية) في بيان: "جرى تلقي بلاغ عن حادث إطلاق نار في مستوطنة الكرميئيل (جنوب)".

وأضافت: "التقارير الأولية تفيد بأنّ هناك مصاباً يبلغ من العمر 20 عاماً في حالة متوسطة، إثر تعرضه لإطلاق نار".

فيما قالت قناة "كان" الرسمية، إنّ قوات إسرائيلية، تجري بحثاً شاملاً في المنطقة عن منفذ عملية إطلاق النار، وطالبت الإسرائيليين في مستوطنة "كرميئيل" بإغلاق منازلهم، خشية تنفيذ المهاجم عملية أخرى.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، أنّ منفذ العملية فرّ من مكان الحدث، وما زال البحث عنه مستمراً.