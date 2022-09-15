تغلب طرابزون سبور التركي على ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدفين لواحد، الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

فرض طرابزون سبور سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية ونجح في أخذ الأسبقية من كرة مررها المصري محمود تريزيغيه إلى السلوفيني مارك هامسيك الذي تابعها داخل شباك الخصم في الدقيقة 16.

وواصل صاحب الأرض أفضليته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثان وقع عليه المتألق تريزيغيه عند الدقيقة 68 بصناعة من اليوناني أنستاسيوس باكاسيتاس.

وقبل نهاية الزمن الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة، سجل النجم الأحمر هدفه الوحيد عن طريق فيليكو نيكوليتش.

ولحساب الجولة نفسها، سقط موناكو الفرنسي على أرضه أمام فرينكفاروزي المجري بهدفٍ وحيد أحرزه لاعب الوسط بالينت فيتشي في الدقيقة 80.

وبهذا تصدر فرينكفاروزي الترتيب بـ6 نقاط، ثم يأتي طرابزون سبور بـ3 نقاط، وموناكو ثالثاً بفارق الأهداف، وأخيراً النجم الأحمر بدون أي نقطة.

وفي أبرز النتائج المسجلة، فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على مضيفه شيريف تيراسبول المولدافي بهدفين نظيفين، وريال سوسييداد الإسباني على أومنيا نيقوسيا الصربي بهدفين لهدف من المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة السابعة، انتصر كارباغ أغدام الأذري على نانت الفرنسي بثلاثية نظيفة، وفرايبورغ الألماني على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بالنتيجة ذاتها.

وحقق ميتييلاند الدنماركي فوزاً عريضاً على ضيفه لاتسيو الإيطالي بخمسة أهداف لواحد ضمن المجموعة السادسة، والتي شهدت أيضاً تغلب فاينورد روتردام الهولندي على شتورم غراتس النمساوي بسداسية دون مقابل.