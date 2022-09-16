سياسة
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تركيّان ضمن قائمة "العلماء الواعدين" البلجيكية.. من هما؟
اختيرت الكيميائية التركية سِبال أويدولر وطبيب الأعصاب التركي جاغاتاي أيدن، ضمن قائمة "العلماء الواعدين" في بلجيكا، تقديراً لأبحاثهما العلمية في مجال اختصاصهما بالبلاد.
تركيّان ضمن قائمة "العلماء الواعدين" البلجيكية.. من هما؟
اختيار لكيميائية التركية سِبال أويدولر وطبيب الأعصاب التركي جاغاتاي أيدن ضمن قائمة "العلماء الواعدين" في بلجيكا / Others
16 سبتمبر 2022

اختارت مجلّتان علميّتان في بلجيكا، الكيميائية التركية سِبال أويدولر وطبيب الأعصاب التركي جاغاتاي أيدن ضمن قائمة "العلماء الواعدين" تقديراً لأبحاثهما العلمية في البلاد.

وتتولى مجلتا "EOS Wetenschap" و"أكاديمية الشباب" العلميتان والصادرتان عن الأكاديمية الملكية للفنون والعلوم في بلجيكا، اختيار العلماء الشباب منذ عام 2013، ضمن قائمة "العلماء الواعدين".

واختارت المجلتان 5 علماء شباب ضمن قائمتها المذكورة لهذا العام، من بينهم الكيميائية التركية سِبال أويدولر وطبيب الأعصاب التركي جاغاتاي أيدن.

وتُجري أويدولر أبحاثها في جامعة خنت بالإقليم الفلامندي في بلجيكا، واستطاعت الدخول في القائمة بفضل الأساليب التي طورتها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية بطريقة أرخص وأعلى جودة.

بدوره، يواصل أيدن أبحاثه في جامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية، ودخل القائمة بفضل أبحاث تُتيح مزيداً من الفحص للمرضى الذين يعانون اضطرابات مثل الفصام والتوحد، من خلال الكشف عن الشبكات العصبية التي تساهم في الوعي الذاتي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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