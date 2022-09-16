سياسة
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الأمم المتحدة: 345 مليون شخص يواجهون المجاعة في 82 دولة
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يقول إن العالم يواجه ”حالة طوارئ بحجم غير مسبوق”، حيث يواجه 345 مليون شخص انعداماً حاداً للأمن الغذائي في 82 دولة، أي ما يعادل ضعف عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد قبل الجائحة.
الأمم المتحدة: 345 مليون شخص يواجهون المجاعة في 82 دولة
الأمم المتحدة: 345 مليون شخص يواجهون المجاعة في 82 دولة / Getty Images
16 سبتمبر 2022

حذّر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس من أن العالم يواجه ”حالة طوارئ بحجم غير مسبوق”، حيث يسير ما يصل إلى 345 مليون شخص نحو المجاعة، ودفعت الحرب في أوكرانيا 70 مليوناً إلى نقطة أقرب للمجاعة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية، ديفيد بيزلي، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن 345 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي في 82 دولة حيث يعمل البرنامج، وهو ما يعادل مرتين ونصف عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد قبل جائحة كوفيد-19 التي اندلعت في عام 2020.

وتابع أنه أمر مزعج للغاية أن 50 مليوناً من هؤلاء الأشخاص في 45 دولة يعانون سوء تغذية حاداً جداً و”على باب المجاعة”.

وأضاف: ”ما كان يمثل موجة جوع هو الآن تسونامي من الجوع”، مشيراً إلى الصراع المتصاعد، والآثار الاقتصادية المتتابعة للجائحة، وتغيّر المناخ، وارتفاع أسعار الوقود، والحرب في أوكرانيا.

قال بيزلي إنه "منذ أن غزت روسيا جارتها في 24 فبراير/شباط، أدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة إلى دفع 70 مليون شخص إلى نقطة أقرب للمجاعة".

ورغم الاتفاق في يوليو/تموز، الذي يسمح بشحن الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود كانت قد حاصرتها روسيا والجهود المستمرة لإعادة الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، ”هناك خطر حقيقي وخطير من حدوث مجاعات متعددة هذا العام، وفي عام 2023، يمكن أن تتطور أزمة أسعار الغذاء الحالية إلى أزمة توافر الغذاء إذا لم نتحرك”.

وبينما يركز مجلس الأمن على انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع وخطر المجاعة في إثيوبيا وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان واليمن، حذّر بيزلي ومنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، من أزمة الغذاء في الصومال، التي زاراها مؤخراً. كما وضع غريفيث أفغانستان على رأس القائمة.

وقال غريفيث: ”المجاعة ستحدث في الصومال، وتأكدوا أنها لن تكون المكان الوحيد أيضاً”.

واستشهد بالتقييمات الأخيرة التي حددت ”مئات الآلاف من الأشخاص الذين يواجهون مستويات كارثية من الجوع، "ما يعني أنهم في أسوأ مستويات المجاعة”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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