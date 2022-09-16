سياسة
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تركيا تدعو اليونان إلى التحلّي بالحكمة والتوقف عن تحريف التاريخ
دعت الخارجية التركية اليونان إلى التحلي بالحكمة والتوقف عن تحريفها الحقائق التاريخية. وانتقدت الخارجية أنشطة تنظّمها اليونان تحت اسم "كارثة آسيا الصغرى"، وإدلاءها بتصريحات بعيدة عن الواقع بشأن هزيمتها أمام العثمانيين قبل قرن إبان احتلالها الأناضول.
تركيا تدعو اليونان إلى التحلّي بالحكمة والتوقف عن تحريف التاريخ
أفادت تركيا بأن اليونان تحاول توجيه الرأي العامّ المحلّي لديها وتضليل المجتمع الدولي عبر الأكاذيب وتحريف الأحداث التاريخية / Others
16 سبتمبر 2022

دعت تركيا اليونان إلى التحلي بالحكمة والتوقف عن تأجيج الكراهية عبر تحريف الحقائق التاريخية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الجمعة، حول الاتهامات اليونانية الباطلة ضدّ تركيا.

ولفتت الخارجية إلى تنظيم السلطات اليونانية أنشطة تحت اسم "كارثة آسيا الصغرى" والإدلاء بتصريحات بعيدة عن الواقع منافية للعقل، بهدف حرف الأنظار عن الهزيمة التي مُنيَ بها الجيش اليوناني قبل قرن إبان احتلاله الأناضول والجرائم الهمجية التي ارتكبها ضد الإنسانية.

وأشارت إلى محاولة اليونان توجيه الرأي العامّ المحلي لديها وتضليل المجتمع الدولي "عبر الأكاذيب وتحريف الأحداث التاريخية".

ولفتت إلى إقرار اليونان بارتكابها جرائم ضد الإنسانية، وإلزامها دفع تعويضات، من خلال المادة 59 في معاهدة لوزان، التي جاء فيها: "تُقِرّ اليونان بالتزامها إصلاح الأضرار الناجمة عن أفعال الجيش اليوناني أو الإدارة اليونانية في الأناضول، بما يتعارض مع قوانين الحرب"، على خلفية المجازر الجماعية بحقّ المدنيين في الأناضول والدمار الذي تسببت فيه.

وأشارت الخارجية إلى أن "اليونان التي لم تستخلص العبرة من التاريخ بأي شكل، تواصل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أمام مرأى العالم في يومنا عبر ترك المهاجرين المستضعَفين وبينهم نساء وأطفال للموت (في بحر إيجة)".

وأكدت الخارجية أن تركيا ستواصل تذكير اليونان بلطخات العار في تاريخها وتلك المتعلقة بالوقت الحاضر، وشرح الحقائق للمجتمع الدولي.

وأضافت: "ندعو اليونان مجدَّداً إلى التحلي بالحكمة والتخلي عن تأجيج الكراهية عبر تحريف الحقائق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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