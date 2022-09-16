أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، أن بلاده يجب أن تصبح "القوة المسلّحة الأفضل تجهيزاً" في أوروبا.

وقال شولتز أمام ضباط في الجيش الألماني في برلين: "علينا نحن الأوروبيين تحمّل مسؤوليات أكبر بكثير في حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، بحسب ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

وأضاف أنه يجب على ألمانيا أن تصبح "القوة المسلّحة الأفضل تجهيزاً" في أوروبا، بعد سنوات من التحليلات "الخاطئة" بأن بلاده ستكون "محاطة بالأصدقاء".

وكثّفت برلين خلال الفترة الأخيرة دعواتها إلى الاستعداد الطويل لمواجهة أي مخاطر روسية.

وكانت ألمانيا من بين البلدان الأوروبية التي زادت إنفاقها على التسليح والقطاع العسكري، على خلفية مخاوف من توسّع العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي.

ويُعدّ الجيش الألماني واحداً من بين أكبر 30 قوة عسكرية في العالم، وثاني أكبر قوة عسكرية في الاتحاد الأوروبي بعد فرنسا من حيث عدد الأفراد، وسابع أفضل جيش من حيث التمويل في العالم.

يُشار إلى أنه ومنذ سقوط جدار برلين وإعادة توحيد شطري ألمانيا، اشترطت اتفاقية "42" الموقّعة بين الألمانيّتين والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا، على أن لا يتجاوز قوام جيش ألمانيا الموحدة 285 ألف فرد، وهو الأمر الذي لا يزال محل التزام.