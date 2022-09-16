سياسة
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وسط اقتحامات متكررة.. مصارف لبنان تعلن غلق أبوابها 3 أيام
قررت جمعية مصارف لبنان، غلق جميع المصارف بالبلاد، لمدة ثلاثة أيام، تنديداً بحملة الاقتحامات الواسعة التي نفّذها مودِعون مسلّحون الفترة الأخيرة، ستة منها اليوم الجمعة خلال ساعات قليلة.
وسط اقتحامات متكررة.. مصارف لبنان تعلن غلق أبوابها 3 أيام
وسط اقتحامات متكررة.. مصارف لبنان تعلن غلق أبوابها 3 أيام / Reuters
16 سبتمبر 2022

أعلنت جمعية مصارف لبنان، الجمعة، غلق المصارف كافة لمدة 3 أيام اعتباراً من الاثنين المقبل، عقب سلسلة اقتحامات تعرّضت لها من مودعين.

وذكرت الجمعية في بيان، نشره إعلام محلي أن "مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، اتخذ قراراً بإقفال المصارف أيام 19-20-21 سبتمبر/أيلول استنكاراً لما حصل من اعتداءات على المصارف والموظفين ولاتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة".

وخلال وقت سابق اليوم الجمعة، تكررت 6 عمليات اقتحام جديدة لفروع مصرفية في مختلف المناطق اللبنانية، غالبيتها في بيروت، وفق بيانات رسمية.

وخلال الفترة الماضية، تكررت مثل هذه الحوادث في البنوك اللبنانية، على إثر رفضها منح المودِعين أموالهم بالدولار.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودِعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شحٍّ في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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