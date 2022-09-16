سياسة
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عقب استفزازات أرمينية.. أذربيجان تعلن ارتفاع حصيلة شهداء الاشتباكات إلى 77
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة شهدائها إلى 77 عسكرياً، جراء الاشتباكات التي اندلعت على الحدود نتيجة استفزازات أرمينية، حسب وزارة الدفاع، فيما أعلنت أرمينيا مقتل 135 عسكرياً من قواتها.
عقب استفزازات أرمينية.. أذربيجان تعلن ارتفاع حصيلة شهداء الاشتباكات إلى 77
الإحصائية جاءت في آخر تحديث للوزارة حول حصيلة شهداء الاشتباكات مع أرمينيا، التي اندلعت مساء 12 وصباح 13 سبتمبر/أيلول الجاري. / Others
16 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة شهدائها إلى 77 عسكرياً، جراء الاشتباكات التي اندلعت على الحدود مع القوات الأرمينية.

جاء ذلك في تحديث جديد نشرته الوزارة على حصيلة شهداء الاشتباكات مع أرمينيا، التي اندلعت مساء 12 وصباح 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان استشهاد 71 جندياً في الاشتباكات التي اندلعت الاثنين نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

وقالت إن الجيش الأذربيجاني اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران ومنع توسع الاشتباكات، ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​وأكدت تكبيد القوات الأرمينية خسائر في الأرواح والعتاد.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت أرمينيا مقتل 135 عسكرياً من قواتها جراء الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية.

والثلاثاء الماضي، شدد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، على وقوف بلاده الدائم إلى جانب أذربيجان.

وأعرب أوقطاي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف، عن أسفه لاستئناف الاشتباكات مع أرمينيا، مؤكداً تضامن أنقرة مع باكو في جميع الأوقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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