أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة شهدائها إلى 77 عسكرياً، جراء الاشتباكات التي اندلعت على الحدود مع القوات الأرمينية.

جاء ذلك في تحديث جديد نشرته الوزارة على حصيلة شهداء الاشتباكات مع أرمينيا، التي اندلعت مساء 12 وصباح 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان استشهاد 71 جندياً في الاشتباكات التي اندلعت الاثنين نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

وقالت إن الجيش الأذربيجاني اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران ومنع توسع الاشتباكات، ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​وأكدت تكبيد القوات الأرمينية خسائر في الأرواح والعتاد.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت أرمينيا مقتل 135 عسكرياً من قواتها جراء الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية.

والثلاثاء الماضي، شدد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، على وقوف بلاده الدائم إلى جانب أذربيجان.

وأعرب أوقطاي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف، عن أسفه لاستئناف الاشتباكات مع أرمينيا، مؤكداً تضامن أنقرة مع باكو في جميع الأوقات.