أعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن أملها في حل المشاكل بين قرغيزيا وطاجيكستان عبر الحوار.

وأبدت الوزارة، في بيان، قلقها حيال التطورات الأخيرة على الحدود بين قرغيزيا وطاجيكستان.

وقالت: "نأمل في إنهاء التوتر بين البلدين الصديقين والشقيقين بشكل سريع دون تصعيد، وحل المشكلات سلمياً عبر الحوار".

واندلعت صباح الجمعة اشتباكات بين حرسي الحدود الطاجيكي والقرغيزي أسفرت عن إصابة 31 شخصاً.

وتمتد الحدود بين طاجيكستان وقرغيزيا حوالي ألف كيلومتر، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقيت عشرات المناطق الحدودية محل نزاع بين البلدين.

وفي 21 مايو/أيار 2021، أعلنت قرغيزيا إغلاق جميع المعابر الجمركية مع طاجيكستان إلى حين حل مشكلة الحدود.