سياسة
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تركيا تواصل إقامة خيام للمتضررين من فيضانات باكستان
أعلن مسؤولون بإدارة الطوارئ والكوارث (آفاد) والهلال الأحمر التركي بدء إقامة خيام للمتضررين من الفيضانات المدمرة بباكستان. ومن المقرر أن يصل عدد الخيام إلى نحو 500 خيمة.
تركيا تواصل إقامة خيام للمتضررين من فيضانات باكستان
تركيا تقيم خياما للمتضررين من فيضانات باكستان / AA
17 سبتمبر 2022

تواصل إدارة الطوارئ والكوارث (آفاد) والهلال الأحمر في تركيا إقامة خيام للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند جنوبي باكستان.

وأوضح مسؤولون في (آفاد) للأناضول أن فرقها بدأت إقامة خيام في قرية "كريم أباد" التابعة لمدينة كراتشي وذلك بالتعاون مع وقف "رفاه بيت السلام".

وأكدوا أن الإدارة تخطط لإقامة نحو 500 خيمة.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في باكستان إبراهيم جاميلو، للأناضول، بأنهم يواصلون جهود إقامة خيام للمتضررين من الفيضانات في منطقة "تهاتتا" بالسند.

وأكد أنهم يعملون على الأرض في مناطق مختلفة بإقليمي بلوشستان والسند، وأنهم وزعوا الكثير من المساعدات الإنسانية في عموم البلاد.

وقال: "تضررت المراكز الصحية في المناطق التي ضربتها الفيضانات، لذلك نخطط لإنشاء وحدات صحية متنقلة لإجراء الفحوصات الطبية للمرضى تحت إشراف طبيب".​​​​​​​

والأربعاء، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي إلى 1481 قتيلاً.

وعادة يؤدي موسم الرياح الموسمية في باكستان إلى هطول أمطار غزيرة، ولكن هذا العام كان "الأسوأ" منذ سنوات.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، كشفت وزيرة شؤون المناخ في باكستان شيري رحمان أن "ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل" في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة.

وأوضحت أن كل شيء "تحوّل إلى محيط واحد"، إذ لا أرض جافة لسحب المياه إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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