اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا الجمعة بارتكاب جرائم حرب في شمال شرقي أوكرانيا وقال إن من السابق لأوانه القول إن دفة الحرب تحولت على الرغم من المكاسب السريعة لقواته على الأرض هذا الشهر.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع وكالة رويترز إن نتيجة الحرب مع روسيا، التي دخلت شهرها السابع الآن، تتوقف على سرعة تسليم الأسلحة الغربية إلى بلاده لمواصلة القتال.

وذكر أن الوضع في المناطق المحررة مؤخراً في الشمال الشرقي يشبه إلى حد كبير "المشاهد الدموية" التي وجدتها قواته بعد استعادة بلدة بوتشا بالقرب من كييف في المرحلة الأولى من الحرب حين اتهم القوات الروسية بارتكاب عديد من جرائم الحرب.

أمريكا ترسل أنظمة ناسامز

من جانبه كشف المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا أول نظامين للدفاع الجوي من طراز "ناسامز"، خلال شهرين.

ويرى رايدر أن الأوكرانيين يعززون مكاسبهم في خاركيف، فيما يحاول الروس تعزيز خطوطهم الدفاعية.

ومنذ بدأت القوات الروسية هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، قدمت الولايات المتحدة لكييف أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

ويعتبر نظام ناسامز NASAMS للدفاع الجوي من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى. وهو نظام "أرض جو"، يمكنه تدمير الطائرات المأهولة أو المسيرة عن بعد، أو تحييد صواريخ "كروز".

كذلك يحتوي على "رادار دفاع جوي، وصواريخ متوسطة المدى"، وفقاً لموقع "ريثون ميسلز أند ديفنس".

وبجانب الولايات المتحدة تمتلك 12 دولة نظام "ناسامز"، من بينها النرويج وفنلندا وإسبانيا وهولندا وعُمان وليتوانيا وإندونيسيا وأستراليا وقطر، ويستخدم في الدفاع عن عديد من "المناطق الحيوية".

ويستطيع نظام ناسامز إطلاق صواريخ "AIM-120 " متوسطة المدى، وصواريخ "AIM قصيرة المدى"، حسب موقع "إير فورس-تكنولوجي".

ويستخدم النظام راداراً متطوراً و12 قاذفة صواريخ يمكنها توجيه ضرباتها نحو الأهداف المعادية بشكل سريع جداً، بحيث يمكنه توجيه ضرباته إلى 72 هدفاً في الوقت ذاته.

ووفق موقع "ديفنس نيوز"، فإن هذا النظام يستخدم لحماية المجال الجوي فوق البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).

مساعدات جديدة

أعلن البيت الأبيض الخميس حزمة جديدة بقيمة 600 مليون دولار لكييف، تضم صواريخ لراجمات هيمارس.

وقال البنتاغون في بيان إن المساعدة الجديدة ستشتمل على صواريخ لراجمات هيمارس الدقيقة التصويب والتي سبق لواشنطن أن زودت كييف بها، بالإضافة إلى قذائف لمدافع تمتلكها القوات الأوكرانية أساساً. إضافة إلى رادارات مضادة للمدفعية، وعربات مدرعة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، ومعدات لإزالة الألغام.