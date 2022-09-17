قُتل خمسة من جنود النظام السوري في هجوم جوي إسرائيلي قرب مطار دمشق فجر السبت، وفق ما أفادت به وكالة أنباء النظام السوري (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدوان أدى إلى مقتل خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأضاف المصدر: "حوالي الساعة 00,45 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وتابع: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وكانت غارات جوية إسرائيلية استهدفت الشهر الماضي مطار حلب مرتين.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

واستهدفت غارات إسرائيلية مطار دمشق ومحيطه فجر العاشر من يونيو/حزيران، وهي لم تكن المرة الأولى التي يطول فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي.