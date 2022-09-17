سياسة
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لماذا ترفض واشنطن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب رغم اكتشاف مقابر جماعية؟
قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، بالرغم من المقابر التي عُثر عليها في مدينة إيزيوم، قد يتسبب في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.
لماذا ترفض واشنطن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب رغم اكتشاف مقابر جماعية؟
واشنطن ترفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب / AP
17 سبتمبر 2022

رفضت الإدارة الأمريكية الجمعة تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" رغم وصف واشنطن العثور على مقابر جماعية في مدينة إيزيوم الأوكرانية بأنه "أمر بغيض ووحشي".

وقال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، في إفادة صحفية، إن "تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، سيعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد في وجود "بدائل أفضل لمحاسبة روسيا وزيادة التكلفة والعواقب على سلوكها في أوكرانيا، بدلا من تصنيفها دولة راعية للإرهاب".

وفي السياق ذاته، شدد كيربي على أن الولايات المتحدة "ستواصل دعم الجهود الرامية لتوثيق جرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا ومحاسبة المسؤولين عنها".

والجمعة، قال مكتب المدعي العام الأوكراني، إن بعض الجثث التي انتشلت من مقابر جماعية "تظهر عليها علامات التعذيب".

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس عثور سلطات بلاده على مقبرة جماعية قرب مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي على إعلان الرئيس الأوكراني واتهامات المدعي العام في كييف بممارسة القوات الروسية التعذيب ضد أوكرانيين.

وعلى صعيد آخر، أعلن متحدث وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بات رايدر أن أول نظامين للدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى "ناسماس" سيُسلَّما إلى أوكرانيا في غضون الشهرين المقبلين.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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