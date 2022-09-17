سياسة
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بعد انتشال آخر جثة.. 14 قتيلاً حصيلة ضحايا البناية المنهارة في عمّان
انتشل الأمن الأردني جثة جديدة من ضحايا البناية المنهارة بمنطقة "اللويبدة" بعمّان، وأعلن انتهاء أعمال البحث التي استمرت لمدة 84 ساعة، بحصيلة نهائية تعدادها 14 قتيلاً و10 مصابين.
بعد انتشال آخر جثة.. 14 قتيلاً حصيلة ضحايا البناية المنهارة في عمّان
السلطات الأردنية أعلنت الثلاثاء انهيار بناية سكنية في منطقة اللويبدة بالعاصمة / Reuters
17 سبتمبر 2022

أعلن الأمن الأردني السبت انتشال آخر جثة من ضحايا البناية المنهارة بعمّان، وانتهاء أعمال البحث، بحصيلة نهائية تعدادها 14 قتيلاً و10 مصابين.

وجاء في بيان صادر عن متحدث الأمن العقيد عامر السرطاوي أنه "بعمليات بحث وإنقاذ صعبه ومتواصلة وبمراحل متعددة، استمرت لمدة 84 ساعة، تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض".

واستدرك: "حصيلة ما جرى التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هي 14وفاة و10 إصابات".

وأوضح: "حسب كشف الاستقصاء عمّن داخل البناية السكنية، جرى الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين، علماً أنه لم يردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين".

والثلاثاء، أعلنت السلطات الأردنية انهيار بناية سكنية في منطقة "اللويبدة" بالعاصمة، حيث وجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في أثناء زيارته للموقع، بفتح تحقيق لتحديد أسباب انهيار البناية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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