أعلن الأمن الأردني السبت انتشال آخر جثة من ضحايا البناية المنهارة بعمّان، وانتهاء أعمال البحث، بحصيلة نهائية تعدادها 14 قتيلاً و10 مصابين.

وجاء في بيان صادر عن متحدث الأمن العقيد عامر السرطاوي أنه "بعمليات بحث وإنقاذ صعبه ومتواصلة وبمراحل متعددة، استمرت لمدة 84 ساعة، تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض".

واستدرك: "حصيلة ما جرى التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هي 14وفاة و10 إصابات".

وأوضح: "حسب كشف الاستقصاء عمّن داخل البناية السكنية، جرى الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين، علماً أنه لم يردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين".

والثلاثاء، أعلنت السلطات الأردنية انهيار بناية سكنية في منطقة "اللويبدة" بالعاصمة، حيث وجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في أثناء زيارته للموقع، بفتح تحقيق لتحديد أسباب انهيار البناية.