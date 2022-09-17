سياسة
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تركيا تدين تمديد واشنطن قرار رفع حظر توريد الأسلحة عن جنوب قبرص
أدانت الخارجية التركية تمديد الولايات المتحدة قرار رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص، والذي اتخذته في سبتمبر/أيلول عام 2020.
تركيا تدين تمديد واشنطن قرار رفع حظر توريد الأسلحة عن جنوب قبرص
الخارجية التركية / AA
17 سبتمبر 2022

أدانت تركيا بشدة تمديد واشنطن نطاق قرارها المتخذ في سبتمبر/أيلول 2020، بشأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية السبت حول رفع الولايات المتحدة حظر الأسلحة عن إدارة جنوب قبرص، لمدة عام، خلال السنة المالية 2023.

وأكدت الخارجية تأييدها التام لرد فعل سلطات جمهورية شمال قبرص التركية تجاه القرار.

ولفتت إلى أن القرار الأمريكي يتعارض مع مبدأ المساواة بين الطرفين في الجزيرة، ويزيد تعنت الطرف الجنوبي ويؤثر سلباً على جهود حل القضية القبرصية.

كما لفتت إلى أن القرار من شأنه التسبب في سباق تسلح في الجزيرة وإلحاق الضرر بالسلام والاستقرار شرقي المتوسط.

ودعت الخارجية التركية الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها وانتهاج سياسة متوازنة تجاه الطرفين في الجزيرة.

وأكدت أن تركيا بصفتها دولة ضامنة ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار مسؤولياتها التاريخية والقانونية للحفاظ على القبارصة الأتراك وضمان أمنهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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