قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ذكرى رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس ورفاقه لا تزال حية في قلوب الشعب رغم مرور 61 عاماً على إعدامهم من الانقلابيين.

جاء ذلك في رسالة للرئيس أردوغان، قُرأت خلال فعالية نظمتها ولاية إسطنبول السبت في المقبرة التذكارية بمنطقة طوب قابي في إسطنبول، بمناسبة الذكرى الـ 61 لإعدام كل من مندريس، ووزير الخارجية الأسبق فاتح روشتو زورلو، ووزير المالية الأسبق حسن بولاتكان.

وترحم أردوغان على مندريس ورفاقه الذين أعدموا، دون وجه حق، يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول 1961، بعد انقلاب 27 مايو/أيار 1960 "الذي يعد من الأيام المظلمة في تاريخ الجمهورية والديمقراطية".

وشدد الرئيس أردوغان على أن ذكرى مندريس ورفاقه لاتزال حية في قلوب الشعب التركي، "فيما باتت أسماء الانقلابيين وداعميهم طي النسيان كلياً، أو يجرى استذكارهم بمشاعر الغضب، كما يستحقون".​​​​​​​

وفي 27 مايو 1960، شهدت تركيا انقلاباً عسكرياً على حكومة عدنان مندريس، نفذه جنرالات وضباط وضعوا أياديهم على السلطة في البلاد آنذاك، وأعدموا مندريس رفقة بعض الوزراء بعد نحو 16 شهراً من الانقلاب.