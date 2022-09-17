أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، ارتفاع شهداء الجيش إلى 79 جندياً في الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا.

وأضافت في بيان لها السبت أن عدد شهداء الاشتباكات الناجمة عن الاستفزازات الأرمينية في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، ارتفع إلى 79.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت الجمعة أن عدد الشهداء بلغ 77.

وفي 12 سبتمبر الجاري، أعلنت الوزارة اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت في بيان إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

فيما أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مقتل 135 جندياً على الأقل من قوات بلاده في الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع أذربيجان.