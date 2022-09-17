سياسة
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أذربيجان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 79 في الاشتباكات مع أرمينيا
ارتفع عدد شهداء الجيش الأذربيجاني إلى 79 جندياً، خلال الاشتباكات الحدودية العنيفة مع أرمينيا يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري. فيما لا يزال وقف إطلاق النار سارياً بين الطرفين.
أذربيجان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 79 في الاشتباكات مع أرمينيا
أذربيجان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 79 في الاشتباكات مع أرمينيا / AA
17 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، ارتفاع شهداء الجيش إلى 79 جندياً في الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا.

وأضافت في بيان لها السبت أن عدد شهداء الاشتباكات الناجمة عن الاستفزازات الأرمينية في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، ارتفع إلى 79.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت الجمعة أن عدد الشهداء بلغ 77.

وفي 12 سبتمبر الجاري، أعلنت الوزارة اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت في بيان إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

فيما أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مقتل 135 جندياً على الأقل من قوات بلاده في الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع أذربيجان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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