سياسة
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إحصاء أممي: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
قال الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة إن ثلث سكان العالم لا يزالون غير متصلين بالإنترنت في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الاتصالات الجديدة، مشيراً إلى وجود عقبتين رئيسيتين تمنعان ذلك.
إحصاء أممي: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
تأتي "القارة العجوز" في المرتبة الأولى مع اتصال 89%، من سكانها بالإنترنت / AA
17 سبتمبر 2022

لا يزال ثلث سكان العالم في عام 2022 من دون الإنترنت، وسط تباطؤ في وتيرة الاتصالات الجديدة، حسب أحدث إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة، الجمعة.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في بيان "يستخدم الآن حوالي 5,3 مليار شخص حول العالم الإنترنت، وبينما لا يزال النمو مشجعاً، يشير الاتجاه إلى أنه في غياب استثمارات جديدة في البنية التحتية وزخم جديد لاستقطاب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص ربط سكان العالم بحلول عام 2030 تتراجع بشكل متزايد".

وفيما لا يزال 2,7 مليار شخص غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت هذا العام، فقد كان عددهم 3 مليارات في 2021 و3,6 مليار عام 2019، قبل جائحة كورونا.

عقبتان رئيسيتان

وشدد الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، هولين جاو، على أن هذا الأمر "أعطانا دفعة جيدة من حيث الاتصال، لكن يجب علينا الحفاظ على الوتيرة عينها لضمان استفادة الجميع" من الخدمات الرقمية".

وأضاف "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال مزيد من الاستثمار في الشبكات والتقنيات الرقمية وتشريعات مستوحاة من أفضل النماذج وعمليات التدريب".

وحدد الاتحاد الدولي للاتصالات عقبتين رئيسيتين أمام هدفه المتمثل في جعل سكان العالم متصلين بشكل كامل: السكان الذين لا يزالون غير متصلين بالشبكة هم أيضاً أكثر السكان الذين يصعب الوصول إليهم، فضلاً عن صعوبات الانتقال من نفاذ بسيط للشبكة إلى وصول منتظم وسهل.

ويعتبر الاتحاد أن العقبات غالباً ما يجري التقليل من شأنها مثل: سرعات الاتصال البطيئة للغاية، والأسعار المرتفعة جداً للمعدات والاشتراكات، والافتقار إلى الثقافة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافية واللغوية، ولكن أيضاً التمييز بين الجنسين وأحياناً النقص في النفاذ إلى الكهرباء..

فوارق مناطقية

كذلك ثمة فوارق قوية بين المناطق، فلا تزال إفريقيا الأقل اتصالاً بين مناطق الاتحاد الست، مع 40%، من السكان يتمتعون باتصال بالإنترنت، فيما يبلغ هذا المعدل في البلدان العربية 70%.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 61%، في عام 2021 إلى 64% هذا العام.

وتسجل الأمريكتان ورابطة الدول المستقلة وأوروبا معدلات تزيد على 80%، وتأتي "القارة العجوز" في المرتبة الأولى مع اتصال 89%، من سكانها بالإنترنت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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