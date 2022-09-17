سياسة
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تركيا تصدر كتاباً حول رؤيتها لإصلاح الأمم المتحدة
أصدرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية كتاباً يتضمن أطروحات تركيا بشأن إصلاح الأمم المتحدة، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الكتاب ضرورة إيجاد حلول لمشاكل العالم عبر التعاون وبمقاربات عادلة وواقعية.
تركيا تصدر كتاباً حول رؤيتها لإصلاح الأمم المتحدة
تركيا تصدر كتاباً حول رؤيتها لإصلاح الأمم المتحدة / AA
17 سبتمبر 2022

أصدرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية كتاباً يتضمن أطروحات تركيا بشأن إصلاح الأمم المتحدة.

وحمل الكتاب عنوان "إصلاح الأمم المتحدة: مقاربة جديدة للتعاون الدولي" وصدر باللغتين التركية والإنكليزية.

وجرى إصدار الكتاب في إطار الزيارة الحالية للرئيس التركي للولايات المتحدة، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت الرئيس أردوغان في مقدمة الكتاب، إلى ضرورة إيجاد حلول لمشاكل العالم عبر التعاون وبمقاربات عادلة وواقعية.

وجدد الرئيس أردوغان انتقاده لاستخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) بما يخدم مصالحها وأولوياتها.

وشدد على "ضرورة تطبيق الأمم المتحدة نظاماً يكون فيه المحق قوياً وليس القوي محقاً".

ولفت الرئيس أردوغان إلى قيادة تركيا الجهود الرامية لإنشاء نظام عالمي أكثر عدلاً.

وأشار إلى مساعي تركيا الحثيثة في سبيل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه إلى أن تركيا أظهرت نجاحاً دبلوماسياً كبيراً مؤخراً، عبر دورها في التوصل إلى اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية، التي من شأنها حل أزمة غذاء عالمية.

وشدد على أن تركيا ستواصل مساعيها الحثيثة بكل تصميم من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة في الأمم المتحدة، وتلبية حاجة العالم بأسره إلى العدالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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