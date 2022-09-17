سياسة
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بعد أنباء عن تدهور صحته.. خامنئي يظهر في مناسبة عامة
استقبل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، السبت، مجموعة من الزوار خلال احتفال ديني عام، وحثهم على التحلي بالصبر والمثابرة، وذلك في أول ظهور علني له منذ أكثر من أسبوعين، وعقب تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية.
بعد أنباء عن تدهور صحته.. خامنئي يظهر في مناسبة عامة
علي خامنئي خلال حفل بمناسبة الأربعين في طهران في 17 سبتمبر/أيلول 2022 / AFP
17 سبتمبر 2022

شارك المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، السبت، في احتفال ديني بأول ظهور علني له منذ أكثر من أسبوعين، وسط تقارير عن تدهور صحته.

وأظهرت صور نشرها مكتب خامنئي، المرشد الإيراني وهو يلوح للجمهور ويمشي ببطء إلى مقعده على المنصة فيما يهتف المشاركون باسمه.

وأبلغ خامنئي المشاركين في الاحتفال أن "على المؤمنين الاعتماد على القرآن الذي يدعو إلى الصبر عند مواجهة الأوقات الصعبة"، في إشارة واضحة إلى مشاكل إيران الاقتصادية إذ تخضع البلاد لعقوبات أمريكية، وفقاً لـ"رويترز".

وأثار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، نقلاً عن مصادر (لم تسمّها) في مكتب خامنئي تكهنات بشأن تدهور صحته.

قالت المصادر إن خامنئي "مريض جداً" بعد خضوعه لعملية جراحية لانسداد الأمعاء.

وذكر التقرير كذلك أنه "كان أضعف من أن يجلس، أو يمشي، وألغى جميع اجتماعاته وظهوره العام".

ولم يصدر رد فوري على التقرير من قبل مكتب خامنئي، أو حكومة إيران.

وظهرت تقارير عن تدهور صحة المرشد الإيراني الأعلى مرات عديدة في السنوات الأخيرة، دون أن يؤكدها مكتبه، أو ينفيها.

ويشغل خامنئي، 83 عاماً، منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989.

ويملك المرشد صلاحية واسعة من خلال رسم السياسات العامة في البلاد، واعتماد رئيس الجمهورية الذي يأتي منتخباً من الشعب كل 4 أعوام، فضلاً عن القيادة العامة للقوات المسلحة، الأمر الذي يجعله يدير جميع مفاصل الدولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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