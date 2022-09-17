سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | "بايكار" تعلن نجاح اختبار دمج المحرك للمقاتلة المسيّرة التركية
قالت شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية التركية، السبت، إنها نجحت في إجراء أول "اختبار دمج للمحرك" في طائرتها المقاتلة المسيّرة "بيرقدار قزل إلما".
شاهد | "بايكار" تعلن نجاح اختبار دمج المحرك للمقاتلة المسيّرة التركية
بايكار تهدف إلى تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المُسيرة خلال عام 2023 / AA
17 سبتمبر 2022

أعلنت شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية التركية، السبت، نجاحها بأول "اختبار دمج للمحرك" في طائرتها المقاتلة المسيّرة "بيرقدار قزل إلما".

و"بيرقدار قزل إلما/Bayraktar Kızılelma" أول مقاتلة من دون طيار تركية، تخطط "بايكار" لإجراء أول تحليق لها العام المقبل.

و"دمج المحرك"، اختبار يجرى على الأرض قبل تحليق الطائرة، ويأتي ضمن سلسلة اختبارات، ويعني تشغيل المحرك داخل هيكل الطائرة، للتأكد من عملية الانسجام بين المحرك والهيكل.

و نشرت "بايكار" عبر حسابها على تويتر، عملية الاختبار الناجح للنموذج الأولي لـ"بيرقدار قزل إلما"، تحت إشراف المدير التقني للشركة سلجوق بيرقدار.

وكان بيرقدار قد أسدال الستار مطلع مارس/آذار الجاري، عن المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قيزيل إلما"، ونشر حينها صوراً لهيكلها من دون أجنحة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال بيرقدار إن الشركة تهدف إلى تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة خلال عام 2023 في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

وعلى عكس الطائرات المسيرة، فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام القتال جو-جو مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تُمكّن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us