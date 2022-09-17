أعلنت السلطات الأذربيجانية، السبت، أنها سلمت الجانب الأرميني جثث 32 جندياً قُتلوا خلال الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين.

وذكرت اللجنة الحكومية الأذربيجانية المعنية بأسرى الحرب والرهائن والمفقودين، في بيان، أن أرمينيا تكبدت خسائر فادحة خلال الاشتباكات.

وأوضحت أن النيابة العامة العسكرية في أذربيجان أنها فحصت جثث الجنود الأرمينيين الـ32، وأنها لم تجد عليها آثار عنف.

وقالت إنها سلمت الجانب الأرميني جثث هؤلاء الجنود، وتعتزم تسليم البقية في وقت قريب.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الوزارة اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات أرمينية، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة للطرفين.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية "ارتفاع عدد شهداء الجيش إلى 79 جندياً في الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا".

فيما أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مقتل 135 جندياً على الأقل من قوات بلاده في الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع أذربيجان.