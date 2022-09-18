سياسة
2 دقيقة قراءة
تجدد الاحتجاجات في لندن بعد مقتل مغنٍ من أصول إفريقية برصاص الشرطة
علّقت شرطة لندن، عمل أحد عناصرها، فيما يستمر التحقيق حول تورطه بمقتل مغنٍ من أصول إفريقية. ويطالب محتجّون وعائلة الضحية بمحاسبة المتهمين، معتقدين أن العنصرية هي من دوافع هذه الجريمة.
تجدد الاحتجاجات في لندن بعد مقتل مغنٍ من أصول إفريقية برصاص الشرطة
صوة لمظاهرة احتجاجية نُظمت في لندن الأسبوع الماضي احتجاجاً على مقتل المغني كريس كابا / Reuters
18 سبتمبر 2022

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام مقرّ شرطة العاصمة لندن، السبت، احتجاجاً على مقتل مغنّي الراب أسود البشرة كريس كابا البالغ 24 عاماً برصاص عناصر من الشرطة.

وينظر محققون في ما إذا كانت العنصرية دافعاً وراء إطلاق النار على كابا في 5 سبتمبر/أيلول وقتلِه بعد مطاردة الشرطة لسيارته في جنوب لندن.

وعُلّق عمل أحد الضباط بينما يُجري "المكتب المستقل لسلوك الشرطة" تحقيقاً جنائياً في حادثة القتل.

وطالبت عائلة كابا بإجراء تحقيق سريع، لكن المحققين قالوا إن الأمر قد يستغرق نحو تسعة أشهر.

وقال الكاتب كريس سيبيا: "لم يكن يحمل سلاحاً. لماذا أطلِق عليه الرصاص؟ لماذا قُتل؟ كان ينتظر ولادة طفله. ابنه سوف يكبر بلا أب. لماذا؟".

وأضاف: "سئمنا الظلم. هناك أحداث لا حصر لها يجري فيها إطلاق النار على أشخاص سود"، معتبراً أنه "لا نخضع للعدالة نفسها" المتاحة "لجماعات عرقية أخرى".

وقالت أماندا بيرسون مساعدة مفوض شرطة لندن: "نواصل دعمنا الكامل لتحقيق المكتب المستقل لسلوك الشرطة الذي يعمل على إثبات الحقائق ومحاولة الإجابة عن العديد من الأسئلة التي تطرحها عائلة كابا وآخرين حول وفاته المأساوية".

وطالب المتظاهر ساناي ديكسون-توماس بنشر مقطع فيديو الواقعة لكي تُشاهده العائلة، قائلاً: "أعتقد أننا جميعاً هنا نأمل بحدوث ذلك، وفي وقت قريب أيضاً".

وفي يونيو/حزيران، أُخضِعت الشرطة لإجراءات خاصّة بعد سلسلة فضائح بارزة.

وكانت تلاحِق منذ السنة الماضية، شرطة لندن، وهي أكبر جهاز شرطة في المملكة، فضائح عديدة وخروقات تعلّق بعضها بالعنصرية.

وفي فبراير/شباط الماضي، وجّه رئيس بلدية لندن صادق خان انتقادات لاذعة لرئيسة شرطة مدينته، وأبلغها بضرورة إجراء تغييرات واسعة "لاستئصال العنصرية والتمييز الجنسي ورهاب المثلية والتمييز وكره النساء" في صفوف الجهاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us