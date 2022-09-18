سياسة
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متحفا اللوفر وفرساي يُطفئان أنوارهما في وقت مبكّر لتوفير الطاقة
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية السبت أن متحفَي اللوفر وفرساي الشهيرين سيُطفئان أنوارها في وقت مبكر كإجراء رمزي للتذكير بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية.
متحفا اللوفر وفرساي يُطفئان أنوارهما في وقت مبكّر لتوفير الطاقة
متحفا اللوفر وفرساي الشهيران سيطفئان أنوارها في وقت مبكر كإجراء رمزي للتذكير بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية / AA
18 سبتمبر 2022

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية السبت أن متحفَي اللوفر وفرساي الشهيرين سيطفئان أنوارها في وقت مبكر كإجراء رمزي للتذكير بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية.

وكانت مدينة باريس قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستبدأ إطفاء الأضواء التي تُزيّن معالِم المدينة قبل ساعات من المعتاد، ما جعل برج إيفل ومعالِم أخرى تغرق في الظلام لمواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء.

وأضافت الوزيرة ريما عبد الملك أن أنوار هرم اللوفر ستُطفأُ أيضاً عند الساعة 11 مساءً بدلاً من الأولى صباحاً.

وستطفئ واجهة شاتو دو فرساي في جنوب غرب باريس أنوارها الساعة العاشرة مساء قبل ساعة من الموعد المحدد.

وأشارت عبد الملك إلى أن "الرموز مهمة للغاية لرفع مستوى الوعي العام"، مضيفة أن الإجراءات الرمزية وحدها لن تكون كافية لخفض استخدام الكهرباء.

وحضّت الوزيرة المؤسسات الثقافية الفرنسية على اتباع أساليب توفير الطاقة مثل تلك التي اتبعها متحف أورساي في باريس والتي "خفّضت استهلاك الطاقة بمقدار الثلث فقط من طريق تغيير المصابيح والتحول إلى مصابيح اللد".

ولفتت إلى أن هناك مناقشات جارية مع دور السينما لاستبدال أجهزة العرض الخاصة بها، قائلة: "إذا تحولوا إلى أجهزة العرض التي تعمل بالليزر، يمكنهم قسمة استهلاكهم للطاقة على سبعة".

وارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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