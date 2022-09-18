شارك رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، السبت، في فعالية أُقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو للتعريف بترجمة معاني القرآن الكريم باللغة اليابانية.

والتقى أرباش التقى قادة رأي يابانيين في المركز الثقافي التركي بجامع طوكيو على هامش زيارة يُجريها السبت إلى اليابان.

وفي كلمة خلال الفعالية، قال أرباش إن المسلمين بذلوا طيلة القرون السابقة جهوداً حثيثة لإيصال القرآن الكريم إلى البلدان البعيدة.

وأوضح أن رئاسة الشؤون الدينية في تركيا أشرفت حتى اليوم على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى نحو 40 لغة.

ولفت إلى أن أعمال ترجمة المعاني إلى اللغة اليابانية بدأت عام 2018 وتسعى الرئاسة لإيصال النسخ إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.