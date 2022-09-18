سياسة
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تركيا تشرف على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية
أشرفت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا حتى اليوم على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى نحو 40 لغة، من بينها اللغة اليابانية.
تركيا تشرف على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية
بدأت أعمال ترجمة معاني القرآن إلى اللغة اليابانية عام 2018 وتسعى تركيا لإيصال النسخ إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص / AA
18 سبتمبر 2022

شارك رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، السبت، في فعالية أُقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو للتعريف بترجمة معاني القرآن الكريم باللغة اليابانية.

والتقى أرباش التقى قادة رأي يابانيين في المركز الثقافي التركي بجامع طوكيو على هامش زيارة يُجريها السبت إلى اليابان.

وفي كلمة خلال الفعالية، قال أرباش إن المسلمين بذلوا طيلة القرون السابقة جهوداً حثيثة لإيصال القرآن الكريم إلى البلدان البعيدة.

وأوضح أن رئاسة الشؤون الدينية في تركيا أشرفت حتى اليوم على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى نحو 40 لغة.

ولفت إلى أن أعمال ترجمة المعاني إلى اللغة اليابانية بدأت عام 2018 وتسعى الرئاسة لإيصال النسخ إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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