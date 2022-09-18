سياسة
3 دقيقة قراءة
صور | مزارع فلسطيني يعثر على أرضيات "فسيفسائية" في غزة تعود للعهد البيزنطي
أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية أن مزارعاً عثر على أرضيات فسيفسائية تعود للعهد البيزنطي في أثناء تأدية مهامه الزراعية في أرضه الواقعة بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.
صور | مزارع فلسطيني يعثر على أرضيات "فسيفسائية" في غزة تعود للعهد البيزنطي
تعد مدينة غزة من مدن العالم القديمة، وخضعت لحكم الفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيين والمسلمين / AP
18 سبتمبر 2022

اكتشف المزارع الفلسطيني سليمان النباهين، أرضيات فسيفسائية تعود إلى العهد البيزنطي في أثناء تأدية مهامه الزراعية في أرضه الواقعة بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

وقال النباهين لوكالة الأناضول: "اكتشفنا هذه الأرضيات خلال بحثي في عمق الأرض الزراعية حول سبب موت الأشجار منذ نحو 6 شهور".

وأضاف: "فوجئنا بهذه الرسومات، ووسّعنا أعمال الحفر حتّى ظهرت لنا أرضيات واسعة تضم أشكالاً مختلفة من الحيوانات كالإوز والبط والثعالب والأرانب".

وأوضح النباهين أنه "أبلغ وزارة السياحة والآثار بالاكتشاف كون هذه الأرضيات إرثاً فلسطينياً تجب المحافظة عليه".

بدورها، قالت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة السبت إن الكشف الأوّلي لهذا الموقع الأثري أثبت وجود "أرضيات فسيفسائية تضم أيقونات لحيوانات تؤرخ للعصر البيزنطي، ورسومات تُجسّد الحياة الاجتماعية آنذاك".

وأضافت في بيان: "هناك أيضاً مجموعة أخرى من الأرضيات ذات الأشكال الهندسية وبعض المعالم والشواهد العمرانية للجدران الأثرية".

وذكرت أنه عُثر على "مقتنيات فخارية وقوارير زجاجية في مكان البحث".

وأوضحت الوزارة أنها تعمل بـ"الشراكة مع خبراء وعلماء آثار دوليين من المدرسة الفرنسية للآثار لمعرفة المزيد من الأسرار والقيم الحضارية، في مختلف الحقب التي عاشت على أرض غزة".

وأشادت الوزارة بدور المزارع الفلسطيني و"حسه الوطني العالي الذي دفعه لإبلاغ الجهات المختصّة".

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الوزارة "كشفاً أثرياً كبيراً من أرضيات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي شرق مخيم البريج".

وقال محمد خلّة، خلال مؤتمر صحفي عقده آنذاك: "هذا الكشف سيُضفي هيبة ووقاراً ويؤرخ للحضارة الفلسطينية".

وتعد مدينة غزة من مدن العالم القديمة، وخضعت لحكم الفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيين والمسلمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us