سياسة
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رئيس وزراء فرنسا السابق يثير عاصفة من الجدل بسبب صورة.. ما القصة؟
أثارت صورة لرئيس الوزراء الفرنسي السابق جان كاستكس عاصفة من الجدل في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر كاستكس يستقل المترو مثل أي مواطن عادي، لتنهال إشادات الفرنسيين على سلوكه الذي وصفوه بالمثالي.
رئيس وزراء فرنسا السابق يثير عاصفة من الجدل بسبب صورة.. ما القصة؟
رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان كاستكس / Reuters
18 سبتمبر 2022

أثارت صورة التقطت لجان كاستكس، رئيس الوزراء الفرنسي السابق (من يوليو/تموز 2020 حتى مايو/أيار 2022)، وهو يستقل المترو وبين ساقيه حقيبة ظهر، تفاعلات على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

فأعاد العديد من المستخدمين تغريد صورة جان كاستكس، مع تعليقات متنوعة ومختلقة. وفيما أشاد البعض “بسلوك المواطن المثالي” واستخدم آخرون كلمة “تواضع”؛ اعتبر البعض الآخر أن الأمر عادياً، ووجد آخرون أنه من “الغريب” الإشادة باستعادة جان كاستكس “حياة طبيعية مثل أي شخص آخر”.

وكانت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن جان كاستكس يُقيم في باريس وتخلى عن الامتيازات الممنوحة لرؤساء الوزراء السابقين. وحسب الصحيفة الأسبوعية، فإن رئيس الوزراء السابق ليس لديه سائق أو سيارة خدمة أو حارس شخصي، وغالباً يتنقل بالحافلات والمترو في العاصمة.

ومنذ مغادرته الحكومة، في شهر مايو الماضي، عُين جان كاستكس رئيساً لمجلس إدارة وكالة تمويل البنية التحتية للنقل في فرنسا (AFITF).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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