سياسة
3 دقيقة قراءة
الصين.. حادثة حافلة تودي بحياة 27 شخصاً كانوا متجهين إلى موقع حجر صحي
قُتل 27 شخصاً وجرح نحو 20 آخرين إثر حادثة سير وقعت الأحد في إحدى مقاطعات الصين، عندما انقلبت حافلة كانت تُقِّل مصابين بوباء كورونا إلى مركز للحجر الصحي، فيما عبّر عديد من الصينيين عن غضبهم إزاء سياسة "صفر كوفيد" التي تفرضها سلطات بلادهم.
الصين.. حادثة حافلة تودي بحياة 27 شخصاً كانوا متجهين إلى موقع حجر صحي
وقعت الحادثة في كيانان بمقاطعة قويتشو الريفية، وهي منطقة فقيرة ومعزولة
18 سبتمبر 2022

أودى انقلاب حافلة في جنوب غرب الصين بحياة 27 شخصاً الأحد فيما كانت تتجه إلى مكان لوضعهم قيد الحجر الصحي في مواجهة كورونا كما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الحافلة التي كانت تُقِّل 47 شخصاً "انقلبت" مشيرة أيضاً الى أن الحادثة أوقعت 20 جريحاً.

وقع الحادثة، الكبرى في الصين منذ مطلع السنة، في كيانان بمقاطعة قويتشو الريفية، وهي منطقة فقيرة ومعزولة تقيم فيها عدة أقليات إثنية.

وأكدت حكومة المقاطعة بعد ساعات من إعلان الحادثة أن الحافلة كانت تنقل أشخاصاً إلى "مكان لوضعهم قيد الحجر الصحي بما يتصل بوباء كورونا".

ولم يُحدد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مرضى أو حالات مخالطة أو مجرد مقيمين في مبنى سُجلت فيه حالة إصابة بكورونا، بموجب سياسة "صفر كوفيد" المشددة جداً التي تعتمدها الصين.

وسجلت مقاطعة قويتشو أكثر من 900 حالة جديدة في اليومَين الماضيَين، ووُضع جميع الحالات قيد الحجر الصحي.

ونُشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر أن الحافلة تقطرها شاحنة سحب.

وأظهرت صورة أخرى انتشرت بسرعة أن الحافلة كانت تسير خلال الليل وكان السائق والركاب يرتدون بزات واقية.

غضب إزاء سياسة "صفر كوفيد"

على شبكات التواصل الاجتماعي، ساد حزن على القتلى لكن ذلك ترافق مع غضب إزاء سياسة "صفر كوفيد" التي غالباً ما يؤدي تطبيقها إلى نقل سكان مجموعات مبانٍ سكنية بأكملها في معظم الأحيان ليلاً، إلى أماكن حجر صحي تكون أحياناً على بعد مئات الكيلومترات عن مساكنهم.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع ويبو: "كيف نشعر تجاه هذا الأمر، لا يمكن مجرد التعبير عنه عبر إضاءة شمعة والقول (ارقد بسلام)" ما لاقى علامات تأييد في وقت قصير.

وكتب آخر: "ما الدليل الذي لديك على أنك لست أنت من سيكون في هذه السيارة ذات ليلة؟" وحظي أيضاً بتعليقات كثيرة مؤيدة.

والرد الأكثر شعبية كان: "من يقول أننا لسنا هناك؟ من الواضح أننا كلنا هناك. نحن جميعاً في هذه الحافلة المظلمة والمرعبة".

مع تقديم أحر التعازي، أكدت الحكومة أيضاً في بيان أنه "يجب استخلاص العبر من هذا الحادث، ودرس ظروف الوضع في الحجر الصحي ونقل الأشخاص المصابين بالوباء وكذلك مشاكل سلامة الطرق".

ووعد مسؤولو قويتشو أيضاً بتشكيل مجموعة عمل للتحقيق في أسباب الحادث.

وخلال إجراءات العزل التي اعتمدتها مدينة شنغهاي الكبرى لمدة شهرين في الربيع، نُقل عديد من سكان المدن التي سجلت فيها إصابات بكورونا بالقوة في حافلات ممتلئة ليلاً إلى منشآت أقيمت على عجل تقع في مقاطعات أخرى لوضعهم قيد الحجر الصحي رغم أن نتيجة فحوصاتهم كانت سلبية.

وتعتبر حوادث السير شائعة في الصين نسبياً. وسبق أن شهدت مقاطعة قويتشو حوادث أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us