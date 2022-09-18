سجّل اللاعب المصري محمود حسن تريزيغيه هدفاً وأسهم بآخر خلال مواجهة ناديه طرابزون سبور منافسه غازي عنتاب، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-3 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري التركي.

ونجح تريزيغيه في تسجيل الهدف الأول لطرابزون سبور، في الدقيقة 14 من زمن المباراة، بتسديدة أرضية داخل الصندوق لتسكن شباك المنافس. وأسهم في الهدف الثاني، إذ تحصّل على ركلة جزاء نفذها زميله اليوناني أنستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 42.

هدف تريزيغيه هو الثاني على التوالي مع النادي التركي، إذ سبق أن هزّ شباك النجم الأحمر الصربي الخميس الماضي ضمن منافسات دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.

ووصل تريزيغيه إلى المشاركة التهديفية رقم 5 مع طرابزون سبور، إذ سجّل 3 أهداف وصنع اثنين، في 10 مباريات لعبها بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وتفاعل رواد مواقع الاجتماعي مع تألق تريزيغيه فقال أحد المغردين: "ابننا تريزيجيه مقدم أداء كبير الفترة الفاتت.. سجل اليوم مع طرابزون سبور وتسبب في ركلة جزاء"، وقال آخر: "تريزيجيه من أكتر اللاعيبة المجتهدة بفرح لكل هدف بيسجله"، وقال ثالث: "تريزيجيه يواصل تألقه ويسجل لفريقه".

وانضمّ تريزيغيه لصفوف طرابزون سبور بشكل نهائي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، قادماً من نادي أستون فيلا الإنجليزي.

إليكم أبرز ردود الفعل على تألق محمود حسن "تريزيغيه" في مواجهة طرابزون سبور وغازي عنتاب: