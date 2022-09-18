أثارت جماهير نادي سلتيك جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية في بريطانيا، بعد الهُتافات "المعادية" للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، خلال مباراة الفريق مع نادي سانت ميرين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإسكتلندي.

وهتف مشجعو سلتيك "إذا كنتم تكرهون العائلة المالكة صفقوا بأيديكم"، في حين شوهدت لافتة مكتوب عليها العبارة في النهاية، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراءات تأديبية ضد سلتيك، بعدما عرض مشجعو الفريق الأسكتلندي لافتة معادية للعائلة المالكة، في لقاء الفريق ضد مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، والذي جرى في بولندا ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم أصدر بياناً في وقت سابق، أعلن فيه أنّه يمكن للأندية المحلية تنظيم دقيقة صمت، أو عزف النشيد الوطني قبيل انطلاق المباراة، وارتداء اللاعبين شارات سوداء، دليلاً على الاحترام وتماشياً مع فترة الحداد الوطني، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقطعت جماهير "دندي يونايتد" دقيقة صمت قبل لقاء الفريق ضد مضيفه غلاسكو رينجرز، وسمعت صيحات الاستهجان وهتافات مهينة قادمة من زاوية ملعب "إيبروكس" الذي يضم عدة مئات من مشجعي الفريق.

وسبق أن رفعت الجماهير لافتات مسيئة، خلال مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، في بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي مما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى فتح تحقيق بذلك.

وكان الاتحاد الإسكتلندي للعبة قرر تأجيل جميع المباريات في عطلة نهاية الأسبوع السابقة بعد وفاة الملكة.