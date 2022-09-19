سياسة
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بايدن: الجيش الأمريكي سيدافع عن تايوان في حالة تعرّضها لـ"غزو صيني"
أعلن الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية "ستدافع عن تايوان إذا تعرّضت لغزو صيني"، فيما أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان "لم تتغير".
بايدن: الجيش الأمريكي سيدافع عن تايوان في حالة تعرّضها لـ"غزو صيني"
بايدن: الجيش الأمريكي سيدافع عن تايوان في حالة تعرّضها لـ"غزو صيني" / Reuters
19 سبتمبر 2022

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة بُثّت الأحد، إن القوات الأمريكية "ستدافع عن تايوان في حالة تعرّضها لغزو صيني"، في ما يُعدّ أوضح تصريح له حتى الآن بشأن هذه المسألة.

ولدى سؤاله في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية عما إذا كانت القوات الأمريكية ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين إقليماً تابعاً لها، قال: "نعم، إذا حدث في الواقع هجوم غير مسبوق".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان يقصد أنه على عكس الوضع في أوكرانيا ستُدافع القوات الأمريكية عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني، قال بايدن: "نعم".

وكانت هذه أحدث مرة يتجاوز فيها بايدن السياسة التي أعلنتها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن تايوان، لكنّ تصريحاته خلال المقابلة كانت أوضح من التصريحات السابقة حول التزام القوات الأمريكية الدفاع عن الجزيرة.

ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن السياسة الأمريكية تجاه تايوان "لم تتغيّر".

وقال المتحدث إن "الرئيس قال هذا مِن قبل، بما في ذلك في طوكيو في وقت سابق من هذا العام. وقد أوضح أيضاً وقتها أن سياستنا تجاه تايوان لم تتغيّر. ولا يزال هذا صحيحاً".

وأُجريت مقابلة شبكة CBS مع بايدن الأسبوع الماضي، إذ إن الرئيس الأمريكي يزور الآن بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الاثنين.

وتتمسك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بسياسة عدم توضيح ما إذا كانت ستردّ عسكرياً على أي هجوم على تايوان.

وسُئل بايدن في مايو/أيار الماضي عما إذا كان مستعداً للتدخل عسكرياً للدفاع عن تايوان فقال: "نعم.. هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا".

وأكد بايدن خلال مقابلته مع CBS عدم دعم الولايات المتحدة استقلال تايوان وأنها لا تزال ملتزمة بسياسة "صين واحدة" التي تعترف فيها واشنطن رسمياً ببكين وليس تايبه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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