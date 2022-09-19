سياسة
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"ليس أولوية".. رئيس وزراء كندا يرفض إعادة فتح نقاش حول مكانة النظام الملكي
قال رئيس وزراء كندا إن النقاش حول مكانة النظام الملكي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، "ليس أولوية"، رافضاً إعادة فتح النقاش الدستوري بهذا الشأن.
"ليس أولوية".. رئيس وزراء كندا يرفض إعادة فتح نقاش حول مكانة النظام الملكي
ترودو قال إن مناقشة مكانة النظام الملكي ليس شيئاً يعتزم مناقشته / Reuters
19 سبتمبر 2022

رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إعادة فتح النقاش الدستوري حول مكانة النظام الملكي بعد أن أصبح الملك تشارلز الثالث رأساً للدولة الكندية إثر اعتلائه العرش خلفاً لوالدته إليزابيث الثانية.

وقال ترودو في مقابلة مع راديو كندا في لندن عشية جنازة الملكة إليزابيث: "بالنسبة إليّ إنها ليست أولوية إنها ليست حتى شيئاً أعتزم مناقشته".

وأضاف أن "إجراء تغيير عميق كهذا في نظام هو من بين الأفضل والأكثر استقراراً في العالم، هو بالنسبة إلي الآن ليس فكرة جيدة"، متحدثاً عن مرحلة "معقّدة".

وأصبح تشارلز الثالث رسمياً "ملكاً لكندا". وقد أُعيد إحياء النقاش حول مكانة النظام الملكي في كندا بعد وفاة إليزابيث الثانية.

ووفقاً لاستطلاع أجرته "إيبسوس" لصالح غلوبال نيوز، يُريد 58% من الكنديين إجراء استفتاء حول إبقاء الارتباط بالتاج البريطاني أم لا. وهذا يمثل زيادة بمقدار خمس نقاط في عام واحد، وفقاً لهذا الاستطلاع الذي نُشر الجمعة. ويكشف أيضاً أن 44% فقط من الكنديين يقولون إن لديهم رأياً إيجابياً بتشارلز الثالث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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