سياسة
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بثلاثة صواريخ.. استهداف قاعدة "القرية الخضراء" العسكرية الأمريكية في سوريا
استُهدفت قاعدة القرية الخضراء التابعة للجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا بهجوم صاروخي، حسب ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية.
بثلاثة صواريخ.. استهداف قاعدة "القرية الخضراء" العسكرية الأمريكية في سوريا
استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا بهجوم صاروخي - صورة أرشيفية / AA
19 سبتمبر 2022

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء التابعة للجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا، فيما لم تُصب القوات الأمريكية أو قوات التحالف أو أيّ معدّات، حسب تعبيرها.

وقالت القيادة في بيان إن ثلاثة صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة يوم الأحد وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بُعد نحو خمسة كيلومترات، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

واستُهدفت قاعدة القرية الخضراء الشهر الماضي في مواجهات بين الجيش الأمريكي ومسلحين قيل إنهم مدعومون من إيران، ما أسفر عن إصابة عسكري أمريكي واحد على الأقل بشكل طفيف، حسب رويترز.

وأثار الحادث رداً أمريكياً أسفر عن مقتل اثنين أو ثلاثة من المسلّحين الذين نفّذوا الهجمات، حسب المصدر ذاته.

وقالت القيادة المركزية إنها تُحقق في أحدث هجوم وقع نحو الساعة 7:05 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا (16:05 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تُقدّم تفاصيل أخرى حتى الساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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