سياسة
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أردوغان: ننتظر من أمريكا إجراءات ضد العقلية التي تساوي بين الإسلام والإرهاب
قال الرئيس التركي إن بلاده تنتظر من الأصدقاء الأمريكيين التعاون الصادق في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
أردوغان: ننتظر من أمريكا إجراءات ضد العقلية التي تساوي بين الإسلام والإرهاب
أردوغان: ما ننتظره من واشنطن هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد العقلية المشوّهة التي تساوي بين ديننا (الإسلام) والإرهاب / AA
19 سبتمبر 2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يجري خلال المرحلة المقبلة، تعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن بناء على المصالح المشتركة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مأدبة عشاء نظّمتها اللجنة التوجيهية الوطنية التركية-الأمريكية بولاية نيويورك الأمريكية.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "آمل أن نتمكن خلال المرحلة المقبلة من تعزيز تعاوننا مع واشنطن بناء على المصالح المشتركة".

وأضاف: "ننتظر من أصدقائنا الأمريكيين التعاون الصادق معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية".

ولفت إلى أن تركيا تواصل مساعيها الرامية لدفع السلطات الأمريكية لتسليم زعيم تنظيم كولن الإرهابي وأتباعه إلى القضاء التركي.

وأشار إلى أن بلاده تواصل بحزم مكافحة التنظيمات الإرهابية كافة، مبيّناً أنه من المؤكد أنّ أنقرة ستمحو الظلّ الأسود الذي يُضفيه الإرهاب على المنطقة.

واستطرد: "ما ننتظره من واشنطن هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد العقلية المشوّهة التي تساوي بين ديننا (الإسلام) والإرهاب".

وعن الحرب الروسية-الأوكرانية، أكد أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء هذا الصراع من خلال الدبلوماسية وإزالة آثارها السلبية على المستوى الإقليمي والعالمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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