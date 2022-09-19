في ما يلي الأحداث الرئيسيّة التي شهدتها بريطانيا قبل ساعات على وفاة الملكة إليزابيث الثانية وفي الأيّام التي أعقبت وفاتها في 8 سبتمبر/أيلول بعد أكثر من 70 عاماً من اعتلائها العرش:

6 سبتمبر/أيلول

إليزابيث الثانية تستقبل في قلعة بالمورال في اسكتلندا ليز تراس، الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين البريطاني، وتعيّنها رئيسة للوزراء، لتكون بذلك الشخصيّة الـ15 التي ترأس الحكومة خلال السنوات السبعين من حكم الملكة. وفي صور اجتماعها مع تراس، وهي آخِر صور لها، تبدو الملكة ضعيفة ومتكئة على عصا.

7 سبتمبر/أيلول

بيانُها العلنيّ الأخير بصفتها ملكةً لكندا، وهو عبارة عن رسالة تعزية في ضحايا عمليّة طعن في كندا.

الملكة تُرجئ اجتماعاً عبر الفيديو لمجلسها الخاصّ، وهو هيئة استشاريّة ملكيّة.

8 سبتمبر/أيلول

الأمير تشارلز يتوجّه إلى قلعة بالمورال صباحاً على متن طائرة.

قصر باكنغهام يُعلن في بيان الساعة 11:32 بتوقيت غرينتش أنّ أطبّاء الملكة "قلقون" بشأن حالتها الصحّية و"أوصوا بوضعها تحت إشراف طبّي".

ليز تراس تُبلَّغ بوفاة الملكة الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش

إعلان وفاة الملكة رسمياً الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش. والقصر يقول إنّ "الملكة توفّيت بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم".

نجلها الأكبر تشارلز يُصبح ملكاً بشكلٍ تلقائيّ ويختار لنفسه اسم تشارلز الثالث.

9 سبتمبر/أيلول

تشارلز وزوجته كاميلا يُغادران بالمورال إلى قصر باكنغهام في لندن، حيث يُلقيان التحيّة على الحشود.

الملك يُشيد بذكرى والدته في خطاب متلفز. وكما فعلت والدته مِن قبله، يَعِد تشارلز البريطانيّين بخدمتهم طوال حياته.

مسؤولون سياسيّون يُشاركون في احتفال ديني لتكريم الملكة في كاتدرائيّة القديس بولس بلندن.

البلاد تشهد للمرّة الأولى منذ العام 1952 غناء نشيد "فليحفظ الله الملك".

10 سبتمبر/أيلول

تشارلز يُعلن ملكاً بشكل رسمي في حفل أقيم في لندن.

وفي مظهر وحدة نادر، يتفقّد نجلا الملك الأميران وليام وهاري وزوجتاهما كيت وميغان، باقات الزهر الموضوعة خارج قلعة وندسور.

11 سبتمبر/أيلول

العربة التي تحمل نعش الملكة تغادر "بالمورال" إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبره، المقرّ الرسمي للملكة في اسكتلندا.

12 سبتمبر/أيلول

الملك تشارلز يُخاطب مجلسَي البرلمان في وستمنستر بلندن.

نعش الملكة يُنقل في موكب من هوليرود هاوس إلى كاتدرائيّة سانت جيلز في إدنبره، ويلحق بها أولادها الأربعة الملك تشارلز وآن والأميران أندرو وإدوارد.

أولى الحشود تبدأ التدفّق لرؤية نعش الملكة.

13 سبتمبر/أيلول

الملك يتوجّه إلى بلفاست، في أوّل زيارة لإيرلندا الشماليّة ويُصافح الرئيس الإيرلندي مايكل دي.

هيغينز، أوّل رئيس دولة أجنبيّة يلتقي الملك الجديد.

نعش الملكة إليزابيث يُنقل من إدنبره إلى لندن على متن طائرة عسكريّة.

14 سبتمبر/أيلول

نعش الملكة إليزابيث يصل إلى قاعة وستمنستر حيث يُعرض أمام الجمهور. مئات آلاف الأشخاص يتوافدون لوداع الملكة حتّى يوم الجنازة الاثنين 19 سبتمبر/أيلول.

16 سبتمبر/أيلول

حشد في كارديف يستقبل الملك تشارلز. وأمير ويلز السابق يُلقي خطاباً باللغتين الإنكليزيّة والويلزيّة أمام برلمان ويلز.

في لندن، تشارلز وإخوته يتجمّعون حول التابوت في تقليد مهيب يُعرف باسم "وقفة حراسة الأمراء".

17 سبتمبر/أيلول

أحفاد إليزابيث الثمانية، يتقدّمهم ويليام وهاري بالزيّ العسكري، يقفون حول النعش. تشارلز وويليام يُحيّيان بشكل مفاجئ الجمهور الذي يصطفّ في طابور لرؤية النعش.

تشارلز يلتقي رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجامايكا وجزر الباهاما.

18 سبتمبر/أيلول

الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون يقفان أمام نعش الملكة.

تشارلز يُقيم حفل استقبال في باكنغهام لكبار الشخصيّات الأجنبيّة عشيّة الجنازة.

دقيقة صمت في البلاد الساعة 20:00 تكريماً لذكرى إليزابيث الثانية.