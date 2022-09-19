سياسة
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واشنطن تفرج عن قيادي بطالبان احتجزته 17 عاماً مقابل الإفراج عن مهندس أمريكي
أكدت مصادر أفغانية أن القيادي في حركة طالبان محمد بشير وصل إلى العاصمة كابل، بعد أن قضى نحو 17 عاماً في سجن غوانتانامو.
واشنطن تفرج عن قيادي بطالبان احتجزته 17 عاماً مقابل الإفراج عن مهندس أمريكي
محمد بشير  (يسار الصورة) اعتُقل أكثر من 17 عاماً
19 سبتمبر 2022

قال متحدث باسم طالبان إن الولايات المتحدة أفرجت عن القيادي الكبير في الحركة بشير نورزاي بعد احتجازه أكثر من 17 عاماً وإنه وصل إلى كابل اليوم الاثنين.

وبعد وصوله بساعات، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان أنه "جرى إخلاء سبيل المهندس الأمريكي مارك فريريتشز مقابل إفراج الولايات المتحدة عن شخصية كبيرة في حركة طالبان".

وذكرت تقارير في وسائل إعلام رسمية أن محمد بشير كان من بين آخر المعتقلين الأفغان في معتقل خليج غوانتانامو.

وقال محمد نعيم، وهو متحدث باسم طالبان في الدوحة، في تغريدة على تويتر: "أُطلق سراح المحترم حاجي بشير بعد سجنه على مدى عقدين ووصل إلى كابل اليوم".

واعتُقل بشير نورزاي، وهو زعيم قبلي أفغاني، في عام 2005 ووُجّهت إليه تهمة تهريب ما قيمته 50 مليون دولار من الهيروين إلى الولايات المتحدة.

ونفى محامي نورزاي في وقت لاحق كون موكله تاجر مخدرات وطالب بضرورة إسقاط التهم، لأن مسؤولي الحكومة الأمريكية خدعوه ليعتقد أنه لن يُقبض عليه.

أما المهندس الأمريكي فريريتشز، الذي عمل في مشروعات بناء في أفغانستان، يُعتقد أنه احتجز في أوائل فبراير/شباط 2020 في سجون طالبان.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية في العام الماضي مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات في قضيته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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