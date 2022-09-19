سياسة
2 دقيقة قراءة
أمينة أردوغان تتسلّم جائزة "إنجازات النساء المسلمات" في نيويورك
منح مجلس المؤسسات الإسلامية (USCMO) السيدة الأولى أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، جائزة يُقدّمها المجلس للنساء المسلمات تكريماً لهنّ على إنجازاتهنّ في خدمة المجتمع.
أمينة أردوغان تتسلّم جائزة "إنجازات النساء المسلمات" في نيويورك
السيدة الأولى أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، في نيويورك خلال تسلّمها جائزة "إنجازات النساء المسلمات" / AA
19 سبتمبر 2022

تسلّمت السيدة الأولى أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، في نيويورك، جائزة "الإنجاز الدولي والمساهمة المجتمعية" التي يُقدّمها مجلس المؤسسات الإسلامية (USCMO) للنساء المسلمات تكريماً لهنّ على إنجازاتهنّ في خدمة المجتمع وإسهامهن في المشاريع الاجتماعية والتعليمية والبيئية والإنسانية.

وقدّم الأمين العام للمجلس أسامة جمّال، الجائزة للسيدة أردوغان في حفل أُقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.

ويأتي ذلك فيما تُرافق السيدة الأولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته نيويورك الأمريكية، للمشاركة في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كلمة عقب تسلّمها الجائزة، أعربت عقيلة الرئيس التركي عن شكرها لمجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية، مؤكدة أن الجائزة تلقّتها باسم بلدها تركيا التي تُعتبر ضمير العالم.

وشددت على أن تركيا هرعت لتقديم المساعدات في كلِّ مكان دون التمييز بين الدّين واللغة والعِرق، وقالت: "تجربة تركيا في المساعدات الإنسانية أكثر بكثير من مجرّد سياسة خارجية، وقالت إنها "بوصلة ضمير للشعب التركي".

ولفتت السيدة أردوغان خلال الحفل إلى حرب أوكرانيا وانعكاساتها على تفاقم أزمة اللاجئين حول العالم.

وقالت أردوغان: "كما تعلمون، كانت أراضينا عبر التاريخ ملاذاً آمناً لِمن فرّوا من الحروب والقمع. لقد فتحنا أبواب هذا الملاذ لإخواننا وأخواتنا الأوكرانيين أيضاً".

وأضافت: "بصفتنا تركيا، سنظلّ صوت كلّ المضطهدين من إفريقيا وأوكرانيا إلى فلسطين وسوريا على المنصّات الدولية. أتمنى أن يتحوّل هذا الجهد إلى مسعى مشترك للبشرية جمعاء".

كما شهد الحفل، منح الناشطة الأمريكية من أصل إفريقي عائشة العدوية جائزة عن أنشطتها في منظمة "نساء في الإسلام" التي أسستها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت العدوية في كلمة أن أمينة أردوغان لعبتْ دوراً مهماً في الدفاع عن الدّين وحقوق النساء، وأن تلقّيها للجائزة من يديها يُعتبر مصدر فخر بالنسبة لها.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us