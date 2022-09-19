تسلّمت السيدة الأولى أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، في نيويورك، جائزة "الإنجاز الدولي والمساهمة المجتمعية" التي يُقدّمها مجلس المؤسسات الإسلامية (USCMO) للنساء المسلمات تكريماً لهنّ على إنجازاتهنّ في خدمة المجتمع وإسهامهن في المشاريع الاجتماعية والتعليمية والبيئية والإنسانية.

وقدّم الأمين العام للمجلس أسامة جمّال، الجائزة للسيدة أردوغان في حفل أُقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.

ويأتي ذلك فيما تُرافق السيدة الأولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته نيويورك الأمريكية، للمشاركة في أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كلمة عقب تسلّمها الجائزة، أعربت عقيلة الرئيس التركي عن شكرها لمجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية، مؤكدة أن الجائزة تلقّتها باسم بلدها تركيا التي تُعتبر ضمير العالم.

وشددت على أن تركيا هرعت لتقديم المساعدات في كلِّ مكان دون التمييز بين الدّين واللغة والعِرق، وقالت: "تجربة تركيا في المساعدات الإنسانية أكثر بكثير من مجرّد سياسة خارجية، وقالت إنها "بوصلة ضمير للشعب التركي".

ولفتت السيدة أردوغان خلال الحفل إلى حرب أوكرانيا وانعكاساتها على تفاقم أزمة اللاجئين حول العالم.

وقالت أردوغان: "كما تعلمون، كانت أراضينا عبر التاريخ ملاذاً آمناً لِمن فرّوا من الحروب والقمع. لقد فتحنا أبواب هذا الملاذ لإخواننا وأخواتنا الأوكرانيين أيضاً".

وأضافت: "بصفتنا تركيا، سنظلّ صوت كلّ المضطهدين من إفريقيا وأوكرانيا إلى فلسطين وسوريا على المنصّات الدولية. أتمنى أن يتحوّل هذا الجهد إلى مسعى مشترك للبشرية جمعاء".

كما شهد الحفل، منح الناشطة الأمريكية من أصل إفريقي عائشة العدوية جائزة عن أنشطتها في منظمة "نساء في الإسلام" التي أسستها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت العدوية في كلمة أن أمينة أردوغان لعبتْ دوراً مهماً في الدفاع عن الدّين وحقوق النساء، وأن تلقّيها للجائزة من يديها يُعتبر مصدر فخر بالنسبة لها.