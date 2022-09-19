سياسة
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شركة تركية تزيح الستار عن شاحنتها الكهربائية بمعرض هانوفر
أزاحت شركة "فورد أوتوسان" التركية لصناعات المركبات، الستار عن شاحنتها الكهربائية في المعرض الدولي المقام بمدينة هانوفر الألمانية. وذكرت الشركة أن شاحنتها "فورد تراكس" تعد أول مركبة تجارية ثقيلة كهربائية 100بالمئة جرى تطويرها وإنتاجها في تركيا.
شركة تركية تزيح الستار عن شاحنتها الكهربائية بمعرض هانوفر
شركة تركية تزيح الستار عن شاحنتها الكهربائية بمعرض هانوفر
19 سبتمبر 2022

أزاحت شركة "فورد أوتوسان" التركية لصناعات المركبات، الإثنين، الستار عن شاحنتها الكهربائية في المعرض الدولي المقام بمدينة هانوفر الألمانية.

وذكرت الشركة في بيان أن شاحنتها "فورد تراكس" Ford Trucks تعد أول مركبة تجارية ثقيلة كهربائية 100بالمئة جرى تطويرها وإنتاجها في تركيا.

وأشار البيان إلى أن "الجيل إف" Generation F من الشاحنة "فورد تراكس" لاقت إعجاب الزوار ووضعت بصمتها المتميزة في معر ض هانوفر.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى تصدير نصف منتجاتها إلى أوروبا من المركبات عديمة الانبعاثات بحلول 2030، على أن ترفع النسبة إلى 100% بحلول 2040 في جميع أنحاء العالم.

ويمكن للشاحنة التركية الكهربائية أن تقطع مسافة 300 كيلومتر ببطارية مشحونة كاملة، كما تعد أوفر من حيث استهلاك الطاقة مقارنة مع مركبات الاحتراق الداخلي.

ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الصيانة بمقدار الثلثين، نظراً لانخفاض عدد القطع المتحركة في المركبات الكهربائية.

مصدر:TRT عربي
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