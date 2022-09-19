سياسة
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الجيش الإسرائيلي يخترق حدود سوريا.. أطلق النّار على أشخاص وأصاب أحدهم بجروح
اخترق عدد من الجنود الإسرائيليين الحدود السورية وأطلقوا النار تجاه "مشتبَه بهم" مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة نُقل على أثرها إلى مستشفى بمدينة طبريا.
الجيش الإسرائيلي يخترق حدود سوريا.. أطلق النّار على أشخاص وأصاب أحدهم بجروح
الحدود السورية حيث دخل الجنود الإسرائيليون لإطلاق النار  / AA
19 سبتمبر 2022

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين رصد 4 أشخاص قال إنهم ألقوا أجساماً مجهولة من جهة الحدود السورية، قبل إصابة واعتقال أحدهم.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن قوات الجيش "رصدت أربعة مشتبه بهم، ألقوا أجساماً مجهولة في منطقة السياج الحدودي مع سوريا، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضافت: "هُرع جنود إلى المكان وأطلقوا النار نحو المشتبه بهم، نحو الجزء السفلي من الجسم، مما أدى إلى إصابة أحدهم، ونُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود تخطّوا الجدار الحدودي مع سوريا، ودخلوا الأراضي السورية وأطلقوا النّار على المشتبه بهم.

ولفتت إلى أن أحد المشتبه بهم نُقل إلى مستشفى "بوريا" في مدينة طبريا، وهو سوري الجنسية ويعاني جراء إصابته بجروح خطيرة، فيما نجح ثلاثة من المشتبه بهم في الهرب.

من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الأشخاص الذين اشتبه بهم الجيش الإسرائيلي، ألقوا ألغاماً على مقربة من الشريط الحدودي، حسب تحقيقات أولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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