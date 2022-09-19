أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين رصد 4 أشخاص قال إنهم ألقوا أجساماً مجهولة من جهة الحدود السورية، قبل إصابة واعتقال أحدهم.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن قوات الجيش "رصدت أربعة مشتبه بهم، ألقوا أجساماً مجهولة في منطقة السياج الحدودي مع سوريا، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضافت: "هُرع جنود إلى المكان وأطلقوا النار نحو المشتبه بهم، نحو الجزء السفلي من الجسم، مما أدى إلى إصابة أحدهم، ونُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود تخطّوا الجدار الحدودي مع سوريا، ودخلوا الأراضي السورية وأطلقوا النّار على المشتبه بهم.

ولفتت إلى أن أحد المشتبه بهم نُقل إلى مستشفى "بوريا" في مدينة طبريا، وهو سوري الجنسية ويعاني جراء إصابته بجروح خطيرة، فيما نجح ثلاثة من المشتبه بهم في الهرب.

من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الأشخاص الذين اشتبه بهم الجيش الإسرائيلي، ألقوا ألغاماً على مقربة من الشريط الحدودي، حسب تحقيقات أولية.